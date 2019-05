Luz y Fuerza continúa con su campaña solidaria

El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario continúa con su campaña solidaria permanente. El gremio acude en ayuda de diversas organizaciones, comedores barriales y escuelas que brindan contención y ayuda a niños y jóvenes de escasos recursos de la ciudad y de la región. En los últimos días, dirigentes del gremio distribuyeron alimentos, útiles y demás mercadería en diversas instituciones. El secretario general del sindicato, Alberto Botto, expresó que "no cesa el compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad. Los sindicatos no pueden, en estos momentos de crisis, circunscribirse a atender solo las acciones que por naturaleza le corresponden sino que deben ir más allá. Todos los compañeros afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza lo entienden así y por eso nuestra campaña no cesa". A su vez, indicó que también los gremios adheridos al Movimiento Sindical Rosarino se han sumado a la cruzada "con la que se procura también -dijo- dar una señal: sin solidaridad, sin ayuda mutua, sin unidad no hay futuro mejor posible". Las instituciones con las que colaboraron desde los gremios que participan de la cruzada solidaria permanente fueron, entre otras, las escuelas Don Bosco, Gravida, y Soldaditos de Jesús.