Peker, autora de "Putita golosa. Por un feminismo del goce" y "La Revolución de las hijas" entre otros textos, habló con La Capital y adelantó parte de lo que se escuchará en pocos días. No canta como Cinquetti, pero sí se hace escuchar: "Las mujeres no pueden quedar atrapadas en el amor al punto de perder la vida". Sólo algo de lo que dirá más abajo y en las dos charlas por venir.

Gigliola Cinquetti Gira l'amore (caro bebè)

¿Por qué creés que el público esperó más de un año por una charla de amor, el tema universal y trillado por antonomasia?

Sí, es impactante y emocionante. En Córdoba la gente espero más de un año. Sin dudas hay algo que provoca Darío en gente joven y mayor, en todos: gente del pueblo, de a pie. Uno ve allí al caminar con él por la calle algo muy conmovedor que es el interés de la gente por la filosofía, la reflexión, y el pensamiento. Es un sacudón a la intelectualidad de elite o que sólo consume noticias de actualidad o ideas preprocesadas. La espera es un signo en sí mismo de lo que aún se puede aprender y valorar. Y no lo digo desde una hipótesis más optimista de la pandemia, la naif del arco iris o la de 'salimos mejores de esta pandemia'. Digo que 'poder esperar' en el amor y en la vida cotidiana redunda en una mayor valorización de algunas cosas, porque se juega un nivel de fidelización que no tiene que ver con la monogamia o los cánones establecidos sino con el afecto y la lealtad bien entendida. Creo que si aplicamos esa espera a otros aspectos de la vida hay algo bueno que nos deja esta pandemia y es salir de la idea del consumo afectivo y sexual, fast food. Es como esperar un buen guiso porque va a salir mejor o un fuego o la leña, algo de eso se fue adobando en este tiempo en la construcción de discursos y es muy hermoso que el público espere para finalmente volver a vernos.

Imagino que no están en un todo de acuerdo vos y Darío sobre el amor, el sexo, el garche y la paja, ¿o me equivoco?

Con Darío no estamos de acuerdo en casi nada y menos en estos tres temas. A la vez no estamos de acuerdo con notros mismos y creo que eso es lo más interesante. Tenemos distintas posiciones y experiencias vitales, pero podemos poner en conversación esas diferencias. Creo que hoy el gran desafío es que el feminismo plantea una revolución en relación al amor y los varones no saben mucho qué hacer. Preguntan qué deben hacer pero luego no escuchan ni leen a las mujeres, porque no están acostumbrados a hacerlo y mejor se alejan. Este espectáculo es una escena donde hay conversación, un puente entre la escucha y la palabra.

"Deconstrucción" es una categoría ya con varios años para los académicos que se ha popularizado con los feminismos. ¿Qué implica deconstruir en este caso al amor?

Bueno, el que sabe de filosofía y explica bien la genealogía de la deconstrucción y qué pensadores usan el término es Darío. Pero el feminismo tomó esa palabra porque está claro que hay que cambiarlo. Más ahora con el femicidio de Úrsula, con la desaparición de Ivana en Córdoba o con la reunión de activistas y actrices en la Casa Rosada. Las mujeres no pueden quedar atrapadas en el amor al punto de perder la vida o ser asesinadas. Y en la violencia de género que en el 66 por ciento de los casos la llevan adelante parejas o ex parejas no hay posibilidad de no deconstruir eso, marchando en las calles como parte de una interpelación pública, para protegernos de ese amor tal como lo conocíamos. Pero también el tema debe ser abordado por el Estado: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y Legislativo. Deconstruir no es destruir el amor: es apostar a nuevas formas de vínculos amorosos.

Peker Luciana Peker y Darío Sztajszrajber disertarán juntos, sobre el amor, en dos funciones en Rosario. Archivo

La Biblia tiene un pasaje muy conocido sobre el amor en Corintios 13 que dice: "El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser...". ¿Cómo leer eso hoy sin resistirlo?

Darío justamente habla de no distorsionar ciertos textos históricos con interpretaciones que podemos hacer ahora. No se trata de traducirlos de manera fácil y liviana al punto de 'quedate con tu marido aunque te pegue, porque el amor todo lo puede'. Obviamente esos mensajes de amor como abnegación han contribuido a la sumisión femenina, aunque no hayan tenido esa intención en su momento. También es cierto que están quienes al primer problema largan la pelea, pero lo más interesante es el cruce que se da en todos diálogos con Darío: no hay dogmas, no nos cae la ficha de una sino que le damos vueltas más allá de lo que aparece a primer vista.

En los años 40 Homero Espósito escribió un tangazo que provoca con un "Qué me van a hablar de amor" ¿Qué te dice eso hoy?

Me parece una frase muy porteña y aunque lo soy, no me autopercibo así, petulante. Esa es una frase muy masculina donde alguien dice qué le van a hablar de algo si lo sabe todo, si tiene toda la teoría. Es un poco paródico hablar de amor si no lo practicamos, pero quienes hablamos de amor, estemos o no en pareja, hemos estado atravesados por los vínculos de manera determinante. Creo que es momento de hablar de amor porque hay un cambio de paradigma muy fuerte y no hablar es creer que no hay conflicto. Por el contrario creo que hay revolución y hay conflicto y la única manera de rearmar todo es hablando. Y sí, para los tangueros es difícil: estuvieron siempre acostumbrados a cabecear en la milonga y que las mujeres dijeran "si" o "no". Bueno, nosotras rompimos esas vertientes del tango, y aprovecho para nombrar a Tita Merello que fue pionera en ir para adelante para romper esquemas. Digo: Hablar no es sólo 'bla, bla, es bancar para atravesar el cambio.

Desde el rock y mucho más cerca del presente, Andrés Calamaro cantaba: "No se puede vivir del amor... No se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón". ¿No parecen muy distintos los mensajes en cuanto al amor, no?

El tango y el rock siempre fueron irreverentes, pero se posicionaron desde la mirada masculina del poder. Fueron rebeldes y antisistema pero no con el amor y la dominación masculina en ese tipo de amor. "No se puede vivir del amor" es un buen cuestionamiento, pero en realidad las mujeres, aún hoy, ganamos menos en nombre del amor: si los hijos tienen fiebre nos quedamos nosotras y si no tenés hijos y ganás más que los tipos es todo un problema. Hemos sacrificado tiempo y dinero en nombre del amor, hemos tenido siempre menos posibilidades de comprarnos una casa, un auto o un chocolate, que un varón. Simone de Beauvoir decía que 'no hay autonomía en el amor si no la hay a nivel económico'. Pero me quedo con otra, la de una boletera ferroviaria en el Sarmiento, que tenía un marido violento. Ella había logrado ser boletera con un sueldo fijo y me dijo como toda liberación: "Ahora me compro las bombachas que quiero".