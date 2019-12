"Poco ayuda a las discusiones que se vienen que los funcionarios digan cuál va a ser su proceder a través de los medios antes que discutirlos en las paritarias", dijo hoy el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, en respuesta a los dichos del ministro de Hacienda provincial, Walter Agosto, quien ayer sostuvo que "en este contexto no es posible financieramente una cláusula gatillo pidiéndole recursos al Banco de Santa Fe".

En declaraciones radiales, Lucero fue consultado sobre los dichos de Agosto y al respecto indicó: "Preferiríamos que las autoridades del gobierno sentaran a los gremios para discutir estos temas en el ámbito de las paritarias".

"La verdad es que no podemos hablar de la situación económico—financiera de la provincia porque no la conocemos, no podemos efectuar otro análisis en profundidad porque no tenemos mayores datos", dijo.

"Creemos —amplió Lucero— que poco ayuda a las discusiones que se vienen, que serán complicadas y que serán en un marco económico muy complejo, que los funcionarios digan cuál va a ser su proceder a través de los medios antes que discutirlos en los ámbitos naturales y legales que son las paritarias".

El titular de Sadop Rosario advirtió que "el panorama es muy incierto, es muy difícil aventurar cómo se va a llevar adelante la relación con el gobierno de Santa Fe porque, sinceramente, hay mucho silencio. Y la verdad que es muy difícil llevar adelante una relación tratando de interpretar gestos".

Por otra parte, se mostró esperanzado de que "esto cambie" y planteó la necesidad de que haya funcionarios "que abran las puertas de los ministerios, que podamos discutir y hablar. Esperemos que en las paritarias haya definiciones concretas y, en el medio de eso, que a la brevedad conozcamos a los funcionarios que van a llevar adelante la gestión los próximos cuatro años".

Finalmente, sostuvo que el gremio no recibió notificación alguna respecto al inicio del ciclo lectivo. "Sabemos lo que fue aprobado ayer en el Consejo Federal en el cual las clases en nuestra jurisdicción empezarían el 2 de marzo. Lo que no hay es un cronograma de inicio de actividades por parte del Ministerio de Educación de Santa Fe".