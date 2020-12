Los vecinos de Pichincha se quejan de que Javkin no los escuchó y que "volvió el descontrol"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Kramp dijo que “con las mesas en las calles, no pasan los autos; el bullicio de la gente aumenta cada noche; se extienden los horarios, no hay controles; autos a los bocinazos o con los equipos de audio a todo volumen y vehículos mal estacionados”.

Asimismo, agregó que en Pichincha “se hacen fiestas que están prohibidas y no se hacen los controles", y añadió: "Lo único que vemos son los inspectores y las camionetas de los organismos de control, pero están en puntos fijos y no hacen nada. Denunciamos autos mal estacionados”.

“El intendente nos prometió antes de asumir que volvía la Rosario del respeto y del control. Si bien le ha tocado una época difícil con la pandemia, algo se podría haber hecho. Los vecinos no recibimos nada de respeto. Las motos de los delivery pasan por arriba de las veredas. El vecino que tiene que ir a trabajar a la madrugada, a las 3 no puede dormir. Y esto no pasa sólo los fines de semana”, enfatizó.

Demanda judicial

Kramp recordó que un grupo de habitantes del barrio plantearon una demanda judicial en el marco de la ley 10.000, llamada vulgarmente como "de intereses difusos". “No buscábamos resarcimiento económico, sólo que la Municipalidad haga cumplir las ordenanzas. Fuimos a la justicia e hicimos un juicio, pero no sabemos qué más hacer. El juez no dicta sentencia y estamos en veremos”, señaló.

>> Leer más: Vecinos de Pichincha presentaron un amparo por el descontrol nocturno

Consultado sobre las perspectivas que enfrentan de cara a las fiestas de fin de año, el referente del barrio dijo tajante: “Olvídate del descanso; de lunes a lunes, con las vallas, la gente, la música a todo volumen, las peleas entre trapitos, los taxistas, los chicos alcoholizados”.

“Me parece bien que se diviertan, pero el problema es que salen alcoholizados y manejan ebrios. Y sobre eso no hay nada de control. Si la Municipalidad pusiera un control más exhaustivo, se podrían todos podrían divertir respetando al prójimo.”