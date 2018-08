Los vecinos felicitaron ayer "al héroe de la cuadra"

Rubén recibió el afecto de los vecinos. "El héroe de la cuadra", lo definió una mujer. "Es un grande. Un genio. Hace años que está. Tengo una hija de 15 años y desde que viene a la escuela, él está acá. Siempre atento, respetuoso, correcto. Cuidándonos. Le tengo mucha confianza. Esto que hizo debería ser lo normal, pero está todo tan al revés que nos llama la atención. El que actúa con honestidad es la nota", apuntó Mariela López. "Es un ejemplo a seguir. Si fuéramos el 80 por ciento de la población así.... Acá lo anormal se está normalizando. No estamos bien", acotó Adrián Ferrero, otro vecino. "La gente prejuzga. Hay un tema de Charly García que dice «no conozco a nadie y todos saben de mí» (Fantasy). Estaría bueno que me imiten, más que todo el gobierno", subrayó el cuidacoches. "Por el hecho de usar una corbata se creen más que uno, pero son los menos. Es la ignorancia",sostuvo. Natalia, la abogada a quien Rubén le devolvió su billetera, destacó: "Se habla mal de todos los trapitos y no es justo. Estaría bueno que a Rubén le ofrecieran un trabajo, que esto sirva para que no tengan temor de contratarlo", auguró la joven madre.