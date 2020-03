Los turistas recorren Buenos Aires como si no hubiese Covid-19

Diferentes puntos turísticos de la ciudad de Buenos Aires no experimentaron aún grandes cambios por la pandemia del coronavirus y mantuvieron este domingo una similar afluencia de turistas aunque con mayores cuidados de higiene.

“La cantidad de gente es la misma, vi muy pocas personas con barbijos y no noté a la gente asustada”, dijo Melisa, una vendedora de la feria de la calle Defensa del barrio porteño de San Telmo.

Gina, que otra feriante que vende sandalias de cuero, contó que “a la mañana había menos gente pero después fue aumentando; estamos en un día con un poco menos de gente que lo habitual”.

“Vi menos turistas internacionales, pero vi más de Brasil, Chile y otros países de la región. Esperábamos mucha menos gente pero por suerte vinieron”, aseveró Silvio, otro feriante, que comentó que pidieron al gobierno de la Ciudad mantener abierta la feria “porque hay muchos que necesitan el laburo”.

Sobre la calle Defensa y en las inmediaciones de la Plaza de Mayo se pudo observar una buena cantidad de turistas recorriendo el centro porteño.

En la feria se pudo observar a varias a personas estornudar y cubrirse con el codo, y en casos muy puntuales el uso de barbijo.

Cristopher y Mauro, ambos turistas de Chile, destacaron los recaudos que se tomaron en el Aeropuerto de Ezeiza al llegar al país. “Vimos muchos más controles que en Chile, se marcaba el espacio de un metro entre personas y había alcohol en gel por todos lados”, comentaron y aseguraron: “Tratamos de no tocarnos la cara y mantener las manos limpias, pero también creemos que es mucha más paranoia”.

Jessie, una turista inglesa que se encontraba paseando por San Telmo, contó que no está “tomando ningún recaudo en especial”, ya que llegó hace más de 14 días y no presentó síntomas.

“En lo único que me afectó el coronavirus es que me cancelaron un vuelo a Europa, así que tendré que ver cómo hago en los próximos días”, señaló. Tais, una joven brasileña que llegó hace dos días de su país, enfatizó: “En el aeropuerto nos controlaron la temperatura y nos hicieron llenar un formulario”. “Uso mucho alcohol en gel, pero barbijo no porque no hace falta”, aseguró.

En el barrio porteño de Puerto Madero también se pudo observar una buena afluencia de turistas extranjeros y argentinos, sin medidas de cuidado extremas.

Michelle, encargada de un bar frente al Puente de la Mujer, reconoció: “Veo un poco menos de gente, pero también es porque está empezando la temporada baja”.

“Tenemos mayor higiene en el local, evitamos compartir el mate y nos saludamos con el codo”, afirmó.

Dos turistas cordobesas que paseaban por Puerto Madero, Emilia y Paula, se quejaron de que “está todo parado, no pudimos ir ni al teatro, boliches o bares”.

“Usamos mucho alcohol en gel, ya éramos obsesivas antes de que pase lo del coronavirus, y tratamos de no tocar objetos en lugares públicos como el picaporte del taxi”, dijeron. Las jóvenes, que se encuentran alojadas en un hotel porteño, contaron que a los visitantes que llegan de países de riesgo les hacen firmar una declaración de que se van a quedar en cuarentena 14 días en la habitación.

“Si no quieren, les dan de baja la reserva y se tienen que ir a otro lado”, aseguraron.