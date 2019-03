Desde media mañana, grupos de trabajadores del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, acompañados por representantes de los municipios de Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Arroyo Seco, entre otros, comenzaron a copar la Plaza 25 de Mayo esperando el arranque del acto.

Los municipales y otros gremios, como los docentes, los estatales ATE y UPCN y los de los profesionales de la salud Siprus y Amra cumplen hoy y mañana un paro por 48 horas en rechazo a la oferta salarial del 10 por ciento más una cláusula gatillo condicionada por los ingresos a las arcas municipales y provinciales.

La medida de fuerza mostró una gran adhesión en la mayoría de las dependencias municipales y sólo se mantuvieron guardias mínimas en efectores públicos.

A la hora de los discursos, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner, señaló a la prensa que "estamos reclamando paritarias ya que somos los únicos empleados del Estado municipal que no hemos recibido ninguna oferta para mejorar el salario".

"Nuestro principal reclamo -apuntó el dirigente- es el salario, el poder adquisitivo ha decrecido contra la inflación y acá está reflejada la bronca de la gente".

"No nos gusta que no ninguneen. Acá se lo decimos con todas las letras: la cláusula gatillo no tiene que estar atada a la recaudación", dijo Ratner en otra parte de su arenga a los trabajadores.

Previamente, el titular del gremio municipal había señalado que no se iba a permitir el descuento de los días no trabajados.

Al volver sobre la aplicación de la cláusula gatillo, Ratner destacó que "tiene que ser de enero a diciembre. ¿Saben por qué? Por que en junio, cuando dejen de ser intendentes, cuando se dediquen a otros cargos legislativos, ¿a quién vamos a ir a buscar para discutir nuestros salarios?".



"A eso nos comprometemos delante de todos, a trabajar y luchas por un mejor salario. Sólo les pedimos que nos ayuden, que nos acompañen, que estemos juntos, que visibilicemos el trabajo municipal. A ellos les conviene que hagamos un paro de 48 horas y nos quedemos en casa. Pero esto no se puede esconder esta situación, no se puede esconder debajo de la alfombra".