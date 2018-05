Los taxistas que paran en la Terminal se defienden y dicen que no son mafiosos

Volvió a instalarse la polémica al conocerse una nueva denuncia por agresiones a taxistas que quieren levantar pasajeros en la Terminal de Omnibus. Desde la Cooperativa de Taxis Mariano Moreno niegan agresiones a choferes que quieran trabajar en ese punto estratégico de la ciudad y el Sindicato de Peones de Taxis repudió las agresiones y aclaró que "ninguna parada tiene dueño".





Por qué importa: Esta mañana se viralizó un video en el que se exhibe una situación ya conocida en torno a la Terminal de Omnibus: la violenta actitud de algunos taxistas que impiden de muy malas maneras que cualquiera pueda trabajar allí.

Roberto Sánchez, síndico de la cooperativa que agrupa a los choferes que trabajan allí en forma estable, negó que ese grupo tenga manejos mafiosos, y afirmó que "se permite trabajar en la zona", y que se someten "a controles mediante cámaras e inspectores".









Los acusados de violentos responden: En declaraciones a La Ocho, Sánchez remarcó: "Somos una cooperativa que tiene 70 asociados, de los cuales en la terminal paran más de 400 personas. El video que se conoció hoy es del 25 de abril y fue filmado a la noche. A la noche, la Cooperativa no funciona. Igualmente ahí hay muchachos que hace 20 ó 30 años que paran ahí y nunca hay problemas".

"De día tenemos cuatro cámaras por Cafferata y tenemos los inspectores. No tenemos ningún problema. Díganme cuándo tuvimos algún problema a la mañana", sostuvo el taxista.









Libertad de trabajo: Al ser consultado sobre si hay libertad para levantar pasajeros en la Terminal, Sánchez respondió con contundencia: "Si, señor, se permite levantar libremente a pasajeros. Por Cafferata pueden parar ocho autos y cuando llega un colectivo son 60 personas las que se van. Es decir, ocho auto no pueden transportar a 60 personas. Y cuando yo voy al centro demoro más de 20 ó 30 minutos en volver. Y si voy a zona sur, por una hora u hora y media no estoy en la parada. La gente no se queda esperando una hora en la parada. Los viajes son frecuentes y salen todos".





ataxistas.jpg la parada de la Terminal de Omnibus vuelve al centro de la polémica. Foto: La Capital / Archivo.



Posición gremial: Por su parte, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, repudió "enérgicamente cualquier tipo de agresión" a un chofer, y remarcó que las paradas de taxis en Rosario "no tienen dueños, ni son de nadie".