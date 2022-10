Los taxistas plantearon sus reparos al nuevo sistema de fotomultas que comienza hoy

En declaraciones al programa Todos en La Ocho, Díaz recordó que hace un mes los dueños de licencias tuvieron una reunión en el Ente de la Movilidad “porque había muchísimas dudas de parte del sector, especialmente sobre los carriles exclusivos. Teníamos muchas inquietudes para plantear a sabiendas de que nosotros somos protagonistas en el tránsito al estar diez o doce horas por día frente al volante”.

“Los funcionarios tomaron notas de nuestros pedidos y quedamos que antes de establecer el monto de las multas íbamos a reunirnos otra vez. Y eso nunca ocurrió. Entonces ante el anuncio de este fin de semana nos comunicamos y esta semana nos reuniremos finalmente. Lo interesante hubiese sido encontrarnos antes de que comiencen a aplicarse las sanciones”, señaló el dirigente.

El referente de Catiltar sostuvo que “hoy, si un taxista tiene que ir a buscar viaje por el servicio de radio taxi u otorgado por la aplicación Movi Taxi por un carril exclusivo, no podrá hacerlo porque será sancionado. Casi un 30 por ciento de los viajes son efectuados a través de las Apps y de radio taxi. Estamos muy preocupados y hoy el taxista no sabe qué hacer, si tomar o no ese viaje. Hoy en día, con la inseguridad que rige la ciudad cada, vez son más los usuarios de este servicio para salir a la puerta de casa o bajar de un edificio y tener un vehículo en la puerta”.

Díaz manifestó que los taxistas también esperaban con ansiedad la reunión para exponer ante las autoridades las dificultades que sufren a diario los choferes cuando hallan ocupados los lugares que deben estar libres para ascenso y descenso de pasajeros.

“Esa es otra dificultad que tenemos. Muchos viajes ocasionales los levantamos parando en doble fila. No nos dejan libres los primeros 20 metros de las cuadras. Nos encontramos con contenedores de residuos, con macetones y también con autos particulares. Y lo que ocurre en los carriles exclusivos, sucede en otras calles, donde un pasajero que pide un servicio por radio taxi o App, nosotros vamos a tener que esperar a ese pasajero”, subrayó.

“Por eso propusimos una reunión con el Tribunal de Faltas, para que tengan en cuenta estas cuestiones a sabiendas de la inseguridad que vive la ciudad. Cada vez son más los pasajeros que suben en las puertas de sus casas, independientemente de si podés o no parar en doble fila. Esto debe tenerse en cuenta y sería interesante que esta cuestión se la planteemos al Tribunal de Faltas”, expresó.