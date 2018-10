Otra vez, el universo de las historietas se adueña de la atención en la Franja Joven, junto al río Paraná. Es que desde ayer, y hasta el domingo, se desarrolla una nueva temporada de Crack Bang Boom, una de las convenciones más importante del país en su tipo. Se trata de un atractivo espacio de encuentro cultural, de trascendencia internacional, que crece año a año recorriendo las distintas formas de hacer y pensar las historietas. Esta 9ª edición se realiza en el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Galpón de las Juventudes, el Galpón de la Música, el Centro Cultural Parque de España, y El Cairo Cine Público.

El importante encuentro permite disfrutar de una gran cantidad de actividades vinculadas a este fascinante mundo. Hay charlas, muestras, concursos, premios, proyecciones, talleres, invitados especiales, presentaciones de libros y editoriales, la entrega de los Premios Trillo, y el clásico desfile de Cosplay en la Franja Joven del río.

En esta oportunidad la temática gira alrededor de los superhéroes, y el artista homenajeado es José Luis García López, dibujante español de reconocida trayectoria por obras como Atari Force, Cinder and Ashe, Road to Perdition, Deadman, y New Teen Titans.

García López, quien ayer firmó autógrafos para los fanáticos que se acercaron a su stand, está presente en Rosario junto a figuras internacionales y nacionales de la envergadura de Alan Davis, Geraldo Borges, Davide Gianfelice, Katie Kubert, Antonio Scuzzarella, Germán Erramouspe, Lauri Fernández, Rubén Gauna, Richard Ortiz, Peiro, Facundo Percio, Nahuel Sagarnaga, Leo Sandler, Pablo Tambuscio, Emiliano Urdinola y Nacha Vollenweider.

Según contaron los organizadores, también hay editores internacionales atendiendo a historietistas en formación, a modo de cazatalentos, brindando posibilidades de trabajo en ese medio. Los interesados pueden asistir a clínicas y participar en talleres específicos.

Vale destacar que se premiará a los ganadores del concurso de historieta CBB, con la intención de promocionar a los nuevos valores de la historieta.

El valor de las entradas es de 150 pesos por día, y el abono por los cuatro días tiene un costo de 500 pesos. Desde ayer, se pueden adquirir entradas en las boleterías del encuentro (efectivo, tarjeta de crédito y débito).

Más allá de la lluvia, el encuentro de historietas mantiene un gran poder de convocatoria y espera poder superar sus marcas anteriores durante todo el evento, que ya se convirtió en una reconocida marca en la agenda de todos los rosarinos en el tramo final del año.

Los responsables del acontecimiento son el Comité Organizador Crack Bang Boom y la Municipalidad de Rosario. Y las actividades se desarrollan de 11 a 20.

Como en cada edición, el domingo ofrecerá uno de los atractivos más atrapantes en este tipo de convenciones. Desde las 16, el concurso de Cosplay de la Crack Bang Boom se adueñará del espectáculo en la explanada del Centro de Expresiones Contemporáneas.

Allí, nuevamente, los participantes atraerán todos los flashes con sus impactantes disfraces, accesorios y trajes de reconocidos personajes, o una idea, del universo del cómic. En los últimos años, hubo producciones que levantaron muchos aplausos en la Franja Joven, junto al río.

Consultas: www.crackbangboom.com.ar.

disfrazados. Muchos personajes de historietas en el encuentro.