El presidente de la Nación, Alberto Fernández, prometió desde Rosario que el administración nacional que él encabeza va a "solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado ha creado en todo Santa Fe" y aseveró que él mismo es "un rosarino más a la hora de reclamar más seguridad y más justicia".

"Los rosarinos van a encontrar muchas respuestas del gobierno nacional a la inseguridad", sentenció en el acto de conmemoración del primer izamiento de la enseña patria que se realizó esta tarde en el Parque Nacional a la Bandera. Y afirmó: "Vamos a hacer lo que haga falta".

"Esta es una ciudad donde cada vez me es más grato volver, pero es una ciudad donde la Justicia tiene que hacer más de lo que hace", sostuvo Fernández, además de sentenciar: "Estoy aquí para poner la cara y decirles que soy un rosarino más a la hora de reclamar más seguridad y más justicia", y prometer que va a "solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado ha creado en todo Santa Fe".

Dijo que, junto al gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, va a "dar la batalla que debemos dar, porque los criminales no tienen derecho a adueñarse de la vida de los rosarinos".

Pidió disculpas por la demora en iniciar el acto pero destacó que se reunió con los familiares de Carlos Orellano, el chico que apareció muerto detrás de La Fluvial. "Ellos me necesitaban más que ustedes hoy en día", manifestó.

"No voy a decepcionar a ningún argentino. Sé lo que pasa con la Policía de nuestro país, sé lo que pasa con la Policía de Santa Fe, sé lo que pasa con la Justicia de nuestro país y sé lo que pasa con la Justicia de Santa Fe", desafió. Y sostuvo: "Vamos a hacer lo que haga falta para que, de una vez por todas, dejemos de reclamar justicia para uno u otro, y que veamos castigados a los culpables".

Adelantó que seguramente regrese a Rosario para el acto del 20 de junio, y destacó: "Para entonces los rosarinos van a haber encontrado muchas respuestas del gobierno nacional al problema que tienen de inseguridad. No es un discurso, estoy de cara a ustedes diciéndoles qué compromiso vengo a asumir".

"Les pido que el 20 de junio salgan a la calle todos los rosarinos, que vengan a Rosario todos los santafesinos, demostrémosle al crimen lo que queremos, demostremos que somos muchos más lo que no les tenemos miedo. Y, de una vez por todas, hagámonos cargo de cambiar todo lo que haya que cambiar".

Y aseveró: "Los que tienen que estar preocupados hoy son los delincuentes".

Antes de referirse a la violencia y el crimen con el que convive Rosario, el presidente se refirió a la figura del primer hombre en izar la bandera argentina, el general Manuel Belgrano. "Cuando veo los billetes con la imagen de los animalitos y no lo veo a Belgrano, no saben lo mal que me siento", deslizó, y sostuvo: "Estamos haciendo lo correcto: poner en valor a un hombre inmenso".

Aseguró que estaba feliz de volver a pisar suelo rosarino y enumeró algunos de los nombres destacados de la cultura y el arte local. "Esta ciudad ha dado maravillas: (Roberto) Fontanarrosa, (Alberto) Olmedo, Fito (Páez), mi querido amigo Litto Nebbia", indicó, y remarcó además su alegría de "ver flamear tan cerca las banderas de Central y de Newell's, porque esa es la Argentina que hace falta".