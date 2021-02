Los rosarinos también se aplican sueroterapia, tratamiento que es furor entre famosos

Aunque dice que en Rosario no se puede hablar de una explosión de consultas, sí reconoce que la "medicina integrativa" es cada vez más buscada, lo que representa "un desafío para los profesionales médicos que deben entrenarse en estas técnicas".

¿A qué se le llama medicina biológica?

Podemos decir que como concepto tiene en cuenta el potencial del organismo (su propia biología) para potenciar su propia salud. Por ejemplo, estimula el sistema inmunológico o funciones de sus órganos y sistemas. La medicina biológica siempre utiliza como primera medida las herramientas preventivas: busca estimular la salud para no llegar a la enfermedad y, en caso de que ocurra, estimula la autocuración. Es una visión integrativa (se puede considerar como sinónimo) o también como parte de la medicina integrativa, que es la ciencia médica que tiene en cuenta al ser humano en su totalidad: cuerpo, mente y alma.

¿Y qué se diferencia un médico integrativo de uno generalista, por ejemplo?

En realidad, cualquier especialidad médica se puede basar en este tipo visión. Es una filosofía, una manera de ejercer la medina, todo médico que esté en contacto directo con los paciente puede ejercer su especialidad de una manera integrativa y biológica. Desde mi punto de vista la medicina debe ser integral siempre. Las personas se están volcando a este tipo de profesionales ya que la mayoría de las veces la real solución o curación se encuentra a partir de estrategias múltiples que abarquen cuerpo, mente y alma. Los médicos integrativos utilizan muchas veces medicina denominadas alternativas y/o complementarias (por ejemplo, medicina china, ayurveda, fitoterapia, acupuntura) todas con visión global y holística. En definitiva, con herramientas amigables con nuestro cuerpo.

Se habla mucho del estrés oxidativo como "responsable" de enfermedades comunes en estos tiempos. La medicina biológica dice ofrecer soluciones o al menos paliativos en este punto...

Primero hay que decir que el estrés oxidativo es el resultado de reacciones químicas y enzimáticas normales en nuestro cuerpo, que producen radicales libres, que en exceso pueden conducir a estado inflamación anormal, acelerar el envejecimiento celular, la muerte celular y favorecer la presencia de enfermedades. Para potenciar y favorecer su eliminación tenemos los antioxidantes presentes en la naturaleza y en la mayoría en los alimentos saludables.

¿Cuáles son esos antioxidantes?

Minerales, vitaminas, cofactores.

Cuando los famosos o personas influyentes que usan estas terapias hablan de sus experiencias mencionan casi siempre la suplementación como parte del tratamiento. ¿A todos nos hace falta "suplementar" minerales, vitaminas, etc? Incluso muchos promocionan directamente suplementos de todo tipo...

Suplementar, desde el punto de vista médico, es prescribir algún oligoelemento o vitamina que se encuentra en déficit o que su presencia potencie la función del organismo en el marco de un tratamiento. Por ejemplo, suplementar con magnesio demostró que puede prevenir dolores de cabeza en personas con jaquecas o migrañas crónicas. Ahora, los riesgos que se corren si una persona suplementa por su cuenta son los mismos de la la automedicación: podés tener efectos adversos. Nadie debe tomarlos por su cuenta, siempre la persona debe ser guiada por un profesional médico o nutricionista, pero sí es muy saludable que cada uno conozca la composición de los alimentos para elegir los ideales para su estilo de vida y actividad física.

También se cita a menudo a los oligoelementos...

Son elementos químicos pequeños necesarios en pequeñas dosis para el funcionamiento normal de las células: ejemplo yodo, selenio, cobre. Y pueden usarse con el mismo criterio.

La estrella de estas técnicas y herramientas parece ser la sueroterapia. ¿En qué consiste? ¿Es peligrosa su aplicación? ¿Es inocua?

Es justamente una herramienta de la medicina orthomolecular. Se basa en utilizar vitaminas, oligoelementos, cofactores en forma endovenosa a dosis superiores que requiere habitualmente el organismo. La finalidad es el tratamiento de enfermedades o síntomas. Por ejemplo, los más conocidos son la megadosis de vitamina c y las quelaciones, pero insisto: como todo lo anterior es una indicación médica y tiene contraindicaciones y cuidados, por lo que debe ser prescrita y aplicada por un médico, siempre.

La inflamación celular es otro aspecto que cobró relevancia en los últimos años y está comprobado que tiene un rol importante en enfermedades como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares. ¿La medicina biológica pone el acento en esto?

Se hace hincapié en la inflamación celular, ya que es la base de todas las enfermedades. Si conseguimos un estado anti inflamatorio nuestra posibilidad de enfermarnos es ampliamente inferior, envejecemos más lentamente y en forma saludable. Como medidas antiinflamatoria preventivas podríamos implementar una dieta rica en omega 3, sin alimentos ultraprocesados, escaso consumo de azúcares y harinas. Y siempre acompañando la alimentación de ejercicio moderado, además de buscar la salud intelectual y mental.

Usted trabaja hace años en Rosario con este perfil, esta mirada holística, ¿los rosarinos buscan profesionales que apliquen estas técnicas?

Rosario es una ciudad donde hay excelentes médicos en todos los campos, la medicina integrativa está creciendo rápidamente lo que implica un desafío para los profesionales médicos que deben entrenarse en estas técnicas y conocimientos. No podría decir que es boom, no tengo la información necesaria para decirlo, pero sí puedo mencionar que cada vez más las personas buscan este tipo de medicina. En lo personal me resulta muy grato ver los resultados de esta medicina donde el paciente se empodera, se hace protagonista y además responsable (en el cambio de hábitos, en los cuidados) para reestablecer o mejorar su salud.