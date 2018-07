El titular de la Cámara de Remises de Rosario, Alfredo Gordo, manifestó su oposición al desembarco de Uber en la ciudad, tal como lo propuso la concejala María Eugenia Schmuck, no sólo porque es una competencia desleal, como lo es hoy la de los "coches truchos", sino que además viene a tapar el agujero que dejaron los choferes que devolvieron las chapas porque estaban "fundidos"·

"Van a dejar que venga Uber porque les sirve políticamente", señaló el titular de la cámara que reúne a los dueños de chapas de remises, y añadió: "Van a entrar a lugares a donde no entra ni el taxi ni el remís por la inseguridad que hay y la gran cantidad de gente que asaltan".

"Hay que reformar toda la ordenanza, desde el trabajador hasta el coche, el modelo, la cilindrada, el horario y los días de trabajo, y también hay que hacer una ordenanza para ellos que a nosotros nos permita competir, no una ordenanza que, como ponés una tarifa más baja, te dejan usar el auto que vos querés", se enojó Gordo.

"No estamos a favor de eso, como no estamos a favor de los truchos, ya hace añares que se viene peleando por eso y se ve que evidentemente la batalla la ganaron ellos y la perdimos nosotros los legales, tanto taxis como remises", aseguró Gordo, quien aseguró que en Rosario hay 519 remises legales, pero solo trabajan 250. "Todos los demás devolvieron la chapa porque se fundieron", disparó.

Asimismo, señaló: "Nadie ha hecho nada, ni hace nada, ni toman decisiones políticas, solo hacen promesas y no hacen nada, ni Servicios Públicos, que dice que no depende de ellos, ni nadie. De todas las localidades del interior vienen a trabajar acá y la Municipalidad se sacó de encima el problema".

"No nos dieron la solución del Concejo con los truchos y ahora se ocupan porque se trata de una compañía multinacional"

"A ellos les soluciona el problema del transporte en algunos barrios, donde solo entran los truchos", explicó el respresentante de los dueños de los remises, quien aseguró que no hay diferencia entre la situación de los coches de alquiler ilegales y los autos de Uber o de otros servicios de transporte de pasajeros con aplicaciones.

Gordo pidió que los choferes de Uber tengan un marco regulatorio como tienen hoy los taxis y los remises. "Pero eso no va a suceder y si pasa yo me tiro del Monumento a la Bandera", ironizó el dirigente, y siguió: "No nos dieron la solución del Concejo con los truchos y ahora se ocupan porque se trata de una compañía multinacional".