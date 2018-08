El lunes se cumplen cinco años de la trágica explosión del edificio de Salta 2141, en la que perdieron la vida 22 personas. Pedro Flores, el portero que trabajaba en ese lugar, brindó un emotivo recuerdo al acercarse otro aniversario de lo que fue la mayor tragedia de Rosario.

"Me invaden muchos recuerdos, con mucha tristeza. En la puerta de la heladera de mi casa quedaron pegados recuerdos que me había traído Luisina (una de las víctimas) cuando se casó y viajó a Cuba. Ahora, uno mira eso y piensa en estos cinco años y te agarra una tristeza terrible, recuerdos malos y lindos. Jamás nos vamos a olvidar de todo eso. Los que sobrevivimos a ese siniestro nos vamos llevar siempre en la memoria esa tristeza", afirmó Flores.

En la causa judicial por la tragedia de Salta 2141 se encuentran procesados por estrago culposo agravado el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, quienes manipulaban las instalaciones cuando se desató la explosión; otro gasista que había trabajado en el mismo edificio unos días antes, José Allala, y los tres responsables de la administración del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.

Además se encuentran procesados tres inspectores de Litoral Gas, Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra.Aún no hay fecha concreta para la realización del juicio que deberá ser oral y público.









En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el encargado del edificio que terminó totalmente destruido por la explosión causada por una pérdida de gas remarcó: "Muchas veces me dicen ustedes han sobrevivido; sí es así, pero llevamos un peso muy grande sobre la espalda. Saber que muchísimas familias quedaron destruidas y que esto aún hoy no se ha esclarecido".

Al ser consultado sobre qué recuerdos tienen de aquella fatídica mañana, Flores reiteró que lo invaden "recuerdos muy tristes. Una mañana muy especial. Llegar y decir que era un día más de trabajo, de charlar con la gente que uno conocía. Uno no sabía que un arreglo de gas iba a desencadenar en un siniestro tan grande. Esto te queda marcado para toda la vida".









"Espero que esto se esclarezca por el bien de las familias que así lo esperan y que están sufriendo demasiado", afirmó el exportero, quien admitió que en lo personal tuvo que afrontar "tratamiento psicológico y psiquiátrico. En un momento de mi vida no quería vivir más. Me costó muchísimo y me aferré a mi familia. Todos me brindaron contención. Aún hoy uno se angustia demasiado y te arrastra una tristeza tremenda".