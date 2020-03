Carina Ríos fue elegida "la mujer que abrió el grifo". Así recuerda ella el reconocimiento con el que la premiaron en diciembre de 2018 cuando se inauguró el Acueducto Sudoeste, en la intersección de Avenida del Rosario y Ovidio Lagos.

"Me sacaron la foto, estaba todo el barrio contento porque íbamos a tener más presión de agua, pero la alegría duró sólo por tres días, después volvimos a tener poco caudal, nunca supe por qué y me comí más de un insulto de los vecinos. No es mi caso, pero muchos por acá dependen para vivir de una canilla".

La mujer de 36 años, no sabe de cuestiones técnicas. Es ama de casa. Es de las que camina por su barrio y todos saludan: hasta Hernán, el colectivero del 131 que pasa por ahí .

Ella preside la vecinal de zona sur Sargento Cabral, en Ovidio Lagos al 7500, barrio Puente Gallegos, uno de los tantos al límite de la ciudad, muy cerca del arroyo Saladillo, tan contaminado como el sagrado río Ganges de India.

Al otro extremo de Rosario, al norte, en la zona rural de Nuevo Alberdi y casi caída del mapa de Rosario, vive Miriam Gaetán: una mujer de 36 años y con cinco hijos a los que hace bañar juntos con una carga de agua de su pequeño calefón eléctrico. Ella lo hace luego, junto a su marido, "para ahorrar agua", no por otra cosa.

Quince familias dependen de un tanque de 25 mil litros, en la zona rural de Nuevo Alberdi

En el caso de Miriam el tema no es la falta de presión: a su barrio directamente no llega la red de agua potable de Aguas Santafesina (ASSA), por eso ella y 15 familias más de la cuadra dependen de un tanque negro comunitario de 2.500 litros.

Cada día al mamotreto lo llena un camión cuba. Para dimensionar la necesidad vale saber que una familia de cinco personas, puede gastar aproximadamente cien litros para lavar los platos e invierte algo más de eso para el ciclo de un lavarropas.

Se usan 2.500 para llenar una pileta de lona chica, mientras que una con el doble de contendido (5 mil litros) totaliza el consumo de 25 personas por día, de agua potable.

Además, Miriam, como todos en la zona, tiene una manguera que zigzaguea como una larga víbora sobre la zanja y se conecta a una boca de agua potable, a 200 metros de su casa, en el Canal Ibarlucea.

Estos son sólo dos casos de las más de cien barrios populares que hacen malabares para vivir sin agua en las márgenes de la ciudad (según datos del Ministerio Desarrollo Social de la Nación, Cáritas Argentina, Techo y Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).

La cifra se complementa con los 333 asentamientos irregulares en la provincia de Santa Fe relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

En la mayoría de los vecindarios con carencias de recursos vitales son las mujeres las que se ponen al frente de los reclamos. Y Carina y Miriam, sus familias y vecinos no saben qué es abrir la canilla y dejar que corra el agua a cualquier hora.

Lavan la ropa de madrugada, hierven agua a toda hora y, cuando pueden, le dan "fuerza" con bombas.

Tampoco saben de qué qué se trata manguerear un auto para matar la tarde del fin de semana. No se imaginan regando ni baldeando para limpiar y refrescar una zona donde la sombra escasea tanto como la energía eléctrica y el confort. Esos son lujos principescos. Y el Carnaval, allí, en veranos agónicos con 35 grados promedio de calor, se vive en seco.

La Asamblea General de las Naciones (ONU) reconoció el 28 de julio de 2010 el acceso a fuentes de agua potable y segura como un derecho humano. La Asamblea General de las Naciones (ONU) reconoció el 28 de julio de 2010 el acceso a fuentes de agua potable y segura como un derecho humano.

¿Sirve la declaración internacional cuando se conoce la cifra de casi una decena de niños y niñas de la comunidad wichí de Salta muertos por desnutrición y el mal estado del agua?

¿Sirve cuando junto al río Paraná, uno de los más imponentes y caudalosos de Sudamérica, decenas de barrios y asentamientos rosarinos ubicados a sólo minutos del centro, el agua escasea tanto como en un páramo?

¿Y cuando se habla de descacharrar para prevenir el dengue y en miles de casas hay tachos con reservas de agua para sobrevivir, sirve el consejo?

Finalmente, ¿sirve como explicación a esta grave e histórica carencia que una persona o una familia viva o no por donde pasa la red de la empresa estatal de agua?

Ninguna de las personas que dialogaron con La Capital pregona sobre el derecho al agua. No saben de obras pendientes ni quieren explicaciones técnicas: quieren agua.

Cuentan que "hacen lo inimaginable" para juntarla. O comprarla. Sí. Ya hay comercialización entre sedientos: vecinos que se las rebuscan vendiendo a sus pares las botellas plásticas de agua congelada a 30 pesos o los bidones de 6 litros a 100 pesos, entre otras tantas ofertas.

Baldes, botellas, bidones, tachos, toneles y mangueras son el instrumental al que echan mano. Se ven las pilas plásticas de estos contenedores apiladas en los baños, en las cocinas y en las puertas de las casas. Más de uno critica a estos rosarinos duramente argumentando que no pagan la boleta de Agua.

Y es cierto. No son clientes de la empresa.

Vecinos de Nuevo Alberdi con difícil acceso al agua

"Somos como parias, parece que no existimos", dice Miriam acompañada por unas cuantas vecinas que esperan la cuba como si fueran vacaciones, en pleno mediodía, bajo los rayos del sol. Están con los baldes bajo el brazo, en la zona ladrillera de zona norte (donde se pagan 500 pesos por modelar mil ladrillos de barro y agua de pozo, en cinco horas).

Viven en calles donde los caballos y patas con sus crías en hilera andan sueltos y toman agua allí mismo donde pasan las mangueras y juegan los chicos.

"Cuando el agua que extraemos del canal llega con poca fuerza, cavamos un pozo en la tierra, metemos el balde adentro y levantamos la manguera para que caiga con algo más de fuerza en el tacho", explica Miriam. El procedimiento parece ser común en todos los barrios ante la débil presión.

Hay otras estrategias. Caminar por ejemplo. Es lo que hace Roxana Izaurralde, de 41 años, cada día. Son unos 300 pasos de ida y 300 de vuelta, desde donde vive, nada menos que en una precaria casa que se levanta entre las viejas piletas del ex Balneario Los Angeles, popularmente conocidas en el siglo pasado como "La Florida de Puente Gallegos", en Ovidio Lagos al 8500.

Desde los piletones, hoy secos, que supieron llenarse con agua salada del arroyo Saladillo, Roxana camina con dos baldes por un sendero de tierra. Cruza avenida Ovidio Lagos, pasa frente a "La manito", una escultura blanca junto a imagen de una virgen, y con unos pasos más llega a la canilla de un vecino para cargar agua.

La presidenta de la vecinal, Carina, la acompaña. "No importa si ella paga la boleta como yo o como Mabel a la que nos llega el agua pero con poca presión _dice la mujer_somos vecinas, todas trabajamos por el barrio y por el agua, el transporte, el asfalto, la luz: acá hay que pelear por todo".

Y Mabel Cabrera le da la razón con ironía. Muestra sus boletas del servicio de agua potable pagas pero confiesa que reclamó por la falta de presión. "Vivo acá desde los dos años, tengo 58 y en esa época ya había cubas, parece que el tiempo no pasó".

Las mejoras junto a vecinos

El gerente de comunicación de Aguas Santafesinas, Guillermo Lanfranco, aclara que la empresa "no puede instalar redes fuera de nuestro radio servido, como en asentamientos irregulares, pero conocemos la necesidad y para cubrirla lo más posible implementamos cubas con agua segura: hace cinco años eran 27 cubas móviles y hoy hay diez, además de plantas potabilizadoras mediante ósmosis inversa (N. de la R: Es un equipo que convierte el agua de pozo en potable; le saca la sal a través de membranas)", explica.

Pero además, Lanfranco destaca el trabajo mancomunado que realiza Aguas con los vecinos de los sectores informales, como en el Mangrullo.

"La gente que empieza a construir, busca un caño, lo pincha y se conecta a una manguera que recorre zonas complicadas y con pérdidas, entonces estamos trabajando para mejorar esta situación", dice antes de remarcar que el Acueducto del Sudoeste "sí funciona" sin problemas y a "toda hora".

Mauricio Quartucci trabaja con otras personas para la Asociación Civil Centro Graciela, justamente en el barrio El Mangrullo.

Para él, "lo del agua fue una pequeña cosita de todo lo que hacemos allí a diario: desde organizar una escuelita de fútbol, a cocinar; los viernes a la noche les damos la cena a 150 personas y los sábados preparamos la cena para los más chicos. Siempre tuvimos problemas con la presión de agua, un día estábamos cocinando y ya no salió nada de las canillas", recuerda.

Quartucci comentó que los vecinos querían hacer piquete, pero desde el centro comunitario se conectaron con Aguas y el Distrito Sur.

"El barrio se unió y en diez días de laburo encontramos debajo de la cinta asfáltica los problemas, todos con palas en la mano hicimos como 20 pozos por calle Mangrullo y arreglamos el problema". Final feliz.

Pero no siempre en los barrios reina la armonía. Por el contrario, las brechas de calidad de vida en torno al agua se dan a pocas cuadras de diferencia o tras sólo cruzar una calle. Las colas para juntar agua, ver que alguien se refresca en una pileta mientras de la canilla de otro salen míseras gotas son imágenes provocadoramente insoportables.

Rafaela Gómez vive en barrio San Francisquito y trabaja en un merendero en Cabín 9 (Pérez) donde vive su hijo y sus tres nietos a sólo dos cuadras del límite de Rosario.

El muchacho, como tantos, carga bidones con las mangueras que hay al costado de la comisaría perecina , a tres cuadras de su casa. Los llevaba al hombro hasta que se le ocurrió usar el cochecito de su bebé, de ida y vuelta.

Los pobladores dicen que el agua del barrio no se puede tomar, no sirve para la leche o cocinar, sólo para limpiar. "Y si te lavás la cabeza te queda un asco y te hace mal a la panza", asegura Rafaela.

El director de los 50 centros de Salud del municipio, Fernando Vignoni, traduce a lenguaje médico el diagnóstico del "dolor de panza".

Dice que el impacto que pueden ver en los centros de salud por la no presencia de agua segura o falta de cantidad suficiente de agua "es mayor presencia de diarreas en verano, infecciones en piel por defectuoso lavado de manos u otras virosis de índole respiratorias; también hay que ser cauto la limpieza de los tachos por el dengue ".

El Acueducto Gran Rosario

Para Facundo Peralta, referente de Causa y representante de la Liga de Organizaciones Barriales del Gran Rosario que agrupa a 15 agrupaciones, "mucha la gente es la que hace malabares" con el agua en distintos barrios. "Es un problema recurrente. Se quejan de la presión, del fuerte sabor a cloro, acá el problema de base es que no se terminó el Acueducto Gran Rosario ni se agrandó la planta potabilizadora que está al lado del Puente a Victoria. Con esa obra se podría proveer de agua a todos los barrios de la periferia y también a las localidades de Funes, Ibarlucea, Pérez".

Algo similar analiza la concejal del Frente de Todos, Norma López. "Que la gente no tenga garantizado el acceso al agua es por decisión política y malísima urbanización. Desde que era niña y vivía en barrio Godoy me acostumbré a juntar agua con la canilla baja, la ciudad fue creciendo sin planificación y los grandes barrios en la zona de Circunvalación quedaron con muchos inconvenientes para acceder al agua".

La edila sostiene que cuando se expandieron los sectores populares, "en lugar de generar nuevas redes de agua se hacía una extensión desde la red más antigua y eso provocó que el barrio viejo con el nuevo tuvieran conflictos tremendos y encima quedaban con hilitos de agua". Pero para ella allí no quedó todo.

"Luego vino el culebrón del acueducto que es lo que efectivamente va a solucionar el problema. Había una licitación en marcha en el gobierno de (Jorge) Obeid, luego (Hermes) Binner legítimamente la dio de baja y cinco años después junto a su candidatura a presidente convocó a una nueva licitación que se demoro muchísimo y estamos como estamos. ¿Qué soluciones dio el gobierno socialista? La instalación de plantas de ósmosis inversa, un paliativo".

Y, el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores y ex directivo del Enress (ente encargado de controlar a la empresa Aguas), Alberto Muñoz también le apunta a las obras. "La solución del problema de falta de presión en muchos barrios sigue siendo la continuación de la planta de Granadero Baigorria y el acueducto Circunvalación que equilibre esas presiones: una obra sobrepublicitada en los últimos cinco años, pero poco ejecutada".

Pero además, Muñoz hace una crítica de orden legislativo. "En 1995, la empresa comenzó a manejarse con la ley 11.220 de privatización que nunca fue modificada. En ella se estipulaba un área servida para cada una de las ciudades, evidentemente eso hay que superarlo. El gran problema es que tras tantas décadas no se modificó la ley, es una asignatura pendiente, porque todos los habitantes de las ciudades deben quedar incluidos en los servicios".

Entre las situaciones que parecen haberse superado está la de la falta de agua en los barrios que rodean el estadio Mundialista de Hockey Luciana Aymar, de Calasanz al 9300. En 2013 La Capital recogió las denuncias de vecinos de cinco barrios que aseguraban que de sus canillas apenas salía agua cuando la cancha de césped sintética donde supieron lucirse Las Leonas se regaba a diario con 80 mil litros de agua potable.

>>Leer Más: Cinco barrios sin agua junto a un estadio que utiliza 80 mil litros

Según datos vertidos desde ASSA, por Lanfranco, "el estadio Mundialista tiene una cisterna con válvula de retención que sólo hace carga nocturna y permitió tener servicio para almacenar agua de noche, mientras que de día la válvula corta el servicio".

Además, el funcionario se explayó sobre el acueducto. "Se inauguró en el 2016 con la planta potabilizadora de Granadero Baigorria con toma sobre el Paraná y es una de las más modernas de su tipo en América, por producción y gestión".

La obra permitió abastecer a Baigorria y Capitán Bermúdez y ahora se está construyendo el acueducto a San Lorenzo que hace 70 años tiene agua de pozo.

"El Acueducto Gran Rosario mejoró el servicio en el noroeste y a su vez se liberó la planta de Arroyito. En el año 2015 y 2016 dio un cambio importante, incorporó más del 25 por ciento de agua potable. Rosario no tiene problemas estructurales de provisión de agua, si localizados. La situación no es la de 2012 y 2013 donde la realidad era muy complicada en verano".

Lanfranco asegura que el Acueducto Gran Rosario fue pensado a más de 50 años. "Hoy tiene dos bombas funcionando y se pueden agregar cuatro más, cuando se decida poner en marcha las etapas segunda y tercera del acueducto se duplicará la producción actual que es de 6 millones y medio de litros por hora de agua potable. La gestión anterior no completó el proceso de licitación por un problema sencillo: todas las obras de inversión masiva quedaron afectadas por devaluaciones y falta de financiamiento externo. Hoy se está en etapa de análisis para relanzarlo con una nueva búsqueda de financiación. Son obras muy costosas que se pagan en dos o tres generaciones".

Esperar medio siglo para que los problemas hídricos mejoren, cuando la ciudad sigue creciendo, parece una agonía lenta, en la ciudad donde el río insiste en reírse de muchos. Una ciudad donde, además, se creó la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que logró reglamentar por ley, inédita en América Latina, el Derecho de Jarras.

La normativa rige desde 2015 en toda la provincia de Santa Fe y garantiza el acceso gratuito al agua potable en bares o restaurantes y en los establecimientos dependientes de los distintos órganos de poder del Estado provincial. Pero, parece sarcasmo, el agua no entra aún en las canillas de muchas casas de la periferia de la ciudad.

