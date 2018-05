Los pintores ingenuos, ayer y hoy

"¿Quién sabe si, para terminar, la cuestión del arte ingenuo y su definición no debe quedar abierta, irresuelta? Me animaría a dar una única caracterización. O más bien un diagnóstico: es increíble la cantidad de violencia que una obra de arte sufre a lo largo de su vida. El arte ingenuo trata a la idea de la obra de arte sin violencia, exige para la obra un trato no violento, cariñoso, sentimental, protector", advierte Claudio Iglesias, en el epílogo de La pintura ingenua, de Manuel Mujica Láinez. El libro, recientemente publicado por Iván Rosado, se presentará hoy en sociedad junto a una muestra con obras de pintores que participaron de ese "estilo" de arte. Será en el espacio El Bucle (Juan José Paso 1415), a partir de las 19.

"Conocíamos el texto de Mujica Láinez que había salido en los 60 en fascículos. Desde hace un tiempo fue un material atractivo para nosotros, ya que el autor hace mención a varios artistas que nos interesan mucho e incluso de otros increíbles que desconocíamos por completo", explican Ana Wandzik y Maxi Masuelli, editores del libro.

Dicen que el interés en publicar este texto de Mujica Láinez "tiene que ver con que vemos en el medio artístico una especie de interés recobrado por este tipo de pintura, de pintores. También porque a veces respondemos a un llamado interior que nos señala a una obra como necesaria en el juego de piezas que es el catálogo en el que trabajamos".

Consideran que es muy interesante lo que sucede al reconsiderar un texto a más de 50 años de su divulgación original, porque "genera que aparezcan pintores que vuelven a ser nuevos, son iluminados casi de casualidad" y en realidad "ahí estaban con su obra, desde siempre".

El texto comienza con consideraciones de Mujica Láinez referidas a la pintura ingenua, a la vez que hace un recorrido por espacios y autores clave que en aquel momento participaban de esa estética. A la vez, plantea una suerte de diccionario en el que identifica a autores. La publicación se completa y actualiza con un epílogo de Claudio Iglesias.

Los editores de Iván Rosado no se valen mucho del artilugio de recuperación o rescate, "destinos más posibles para un guardavidas o un médico", advierten sino que buscan en el cruce de la editorial y el espacio El Bucle propiciar "la convivencia de obras, piezas, imágenes provenientes de distintos contextos de producción", provocando "mezclas generacionales, conversaciones entre vivos y muertos, ya que el arte es un terreno común".

La muestra que presentarán hoy se llama Las teorías transparentes, inspirada "en el aire que recorre el libro de Mujica Láinez" que, "aunque no es una bajada directa del diccionario de pintura ingenua que él elabora, se le acerca en espíritu. Son todas pinturas datadas entre los 50 y los 70".

"¿Qué define a estos artistas?", se preguntan Wandzik y Masuelli y para eso recurren a las palabras de Iglesias. En el epílogo, "Claudio da buenas definiciones, como que la pintura ingenua es el espectro de la industria del arte y que en todo caso es una pintura sin violencia, de la violencia justamente de la industria. Eso podría definirlos, unirlos".

Así se exponen pinturas de Ana Sokol, Susana Aguirre, Dignora Pastorello, Guillermo Fernández de Gamboa, Enrique Gandolfo y María Laura Schiavoni

La muestra Las teorías transparentes inaugura hoy, a las 19, en Juan José Paso 1415. Otros días y horarios: comunicarse a www.facebook.com/elbuclearteargentino.

La selección