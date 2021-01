Los pescadores levantaron el corte de tránsito en el puente Rosario-Victoria

Los reclamos surgieron con el fallo judicial que impuso una "veda total" para la pesca comercial y deportiva hasta el 31 de marzo.

Con esta resolución, el magistrado en lo Civil y Comercial Luciano Carbajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por referentes de las organizaciones El Paraná No Se Toca e Identidad Ambiental y prohibió la pesca deportiva y comercial sobre este margen del río Paraná desde la hora cero del martes 29 de diciembre hasta las 24 del 31 de marzo próximo.

Ante el fallo judicial, este lunes se realizaron cortes en distintos puntos de la provincia, entre ellos las dos cabeceras del puente Rosario-Victoria. Las medidas de fuerza se interrumpieron por la noche y fueron retomadas esta mañana, lo que generó largas colas tanto en esa conexión vial como en la ruta nacional 11, que bordea todo el cordón industrial.

El conflicto se agudizó cuando los transportistas cruzaron los camiones en el inicio del piquete para evitar el paso de otros vehículos particulares y de menor porte. "O pasamos todos o no pasa nadie", advirtió un camionero a El Tres.

Los pescadores decidieron implementar un corte intermitente cada 20 minutos para permitir la circulación de los vehículos varados. Pasado el mediodía, esa modalidad de corte intermitente se impuso en todos los cortes dispuestos desde la mañana.

"Tenemos derecho a protestar como lo hacen los demás y llamar la atención del gobierno. Desde antes de las fiestas que no trabajamos, todos tenemos familias y si no trabajamos no cobramos", reclamaron pescadores de Rosario, Capitán Bermúdez, Alvear y alrededores.

Una mujer que quedó varada en el corte sostuvo: "Desde las 6 de la mañana que estoy acá. Hay bebés, hay gente asmática. Es una vergüenza que 50 estúpidos no nos dejen pasar. Tienen que liberar un carril por lo menos".