Los paseos diarios de las mascotas deben ser cortos y cercanos

Se puede sacar a los perros a la calle, pero sólo en la cuadra de la vivienda, en lapsos cortos y la mínima cantidad de veces posible. Además, hay que maximizar los cuidados de higiene. Eso es lo que difundió el municipio ayer, en línea con lo que expresa el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación sobre la cuarentena y las mascotas.

Se trata de una serie de recomendaciones para que los rosarinos que posean perros los paseen sin violar el aislamiento obligatorio que rige, en principio, hasta el 31 de marzo para morigerar la expansión del coronavirus.

Las determinaciones fueron puestas en circulación tras las dudas expresadas por muchos ciudadanos respecto de si está permitido o no realizar esa actividad, y de qué modo hacerlo para no quebrar el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández y tener problemas con las fuerzas de seguridad que patrullan el territorio.

El listado de sugerencias indica que las mascotas pueden ser sacadas afuera a hacer sus necesidades, no a pasear, y que pueden ser llevadas sólo por una persona con la correa correspondiente. La distancia de recorrida durante el paseo debe ser la mínima posible, en las inmediaciones de la casa.

Lavado

En tanto, se debe llevar lavandina diluida para echar sobre la orina y sobre el lugar en el que se recogieron las heces del animal. Esto se debe a una cuestión de higiene, ya que según la Organización Mundial de la Salud, por el momento no existe evidencia científica que indique que perros, gatos y otros animales de compañía puedan infectarse o transmitir la enfermedad.

Durante el paseo se deben guardar las medidas de distanciamiento social de un metro y medio con otras personas, y respetar las pautas de higiene recomendadas para los seres humanos, como no tocarse la boca, ojos ni nariz; o cubrirse al toser.

Por último, al regresar al hogar, se deben desinfectar las patas de las mascotas con agua y jabón para evitar que la suciedad del exterior entre a la casa, y luego lavarse bien las manos y cambiarse de ropa. Según las autoridades, los paseos deben realizarse a la mañana temprano, y a la noche, que son los momentos de menor circulación de personas.

"Son recomendaciones, no legislación, no está prohibido sacar el perro. Pero la idea es que la gente lo saque en la cuadra de su casa, que no vaya a parques o plazas y que los paseos sean cortos e indispensables", dijeron desde el municipio.

Según estudios internacionales, un 80 por ciento de los argentinos tienen mascotas, lo que ubica al país en el podio de los amantes de los animales domésticos. Por eso es importante evacuar estas dudas.