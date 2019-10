Alberto Perassi y Alicia Ostri, los padres de Paula Perassi, la mujer desaparecida el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo, fueron declarados ayer personalidades distinguidas en Defensa de los Derechos Humanos por el Concejo Municipal de Rosario.

La distinción, que puso de relieve su “lucha por la justicia y el esclarecimiento de la desaparición de su hija”, fue propuesta por la totalidad de los concejales rosarinos.

El concejal justicialista Eduardo Toniolli, quien presidió la sesión, afirmó que “es un reconocimiento más que merecido” y acotó que “lo necesitan, porque la lucha que llevan desde septiembre del 2011 se encuentra en un nuevo estamento por la revisión de la sentencia”.

Toniolli destacó las “complicidades institucionales en el caso, al haber funcionarios involucrados en el encubrimiento de la desaparición de Paula”.

Por su parte, Adrián Ruiz, uno de los abogados de la familia Perassi, destacó a Alberto y Alicia como “luchadores de esta causa” y agregó el “acompañamiento de muchas personas, que los motorizan a ellos, que son topadoras que se enfrentaron a la estructura desaparecedora”.

“Este acto es muy necesario, porque hay muchos que persiguen la impunidad. Alberto y Alicia. El mecánico y ella ama de casa, muestran a la sociedad la corrupción de este poder”, aseguró.

A su turno, Perassi admitió que está atravesando “un momento más que difícil”. “En la calle me piden que siga, que no abandone y me dan fuerzas, y nosotros lo único que hicimos es buscar durante meses y años a Paula, 8 años buscando a Paula”.

“No vamos a abandonar la lucha”, aseguró e insistió en que “en San Lorenzo hay una corporación que hizo desaparecer a una persona en democracia”.

“Nos llama la atención que en San Lorenzo esté todo tapado, y estuvimos allí luchando contra una corporación de policías, políticos y jueces”, aseguró.

Su esposa Alicia, notablemente emocionada, mencionó su agradecimiento a los que participaron del acto y consignó: “Mis dos nietos son los pilares que nos sostienen” en la lucha por saber qué pasó con Paula.

El 2 de mayo de este año, por unanimidad un tribunal resolvió absolver a los nueve imputados por la desaparición y muerte de Paula Perassi. A raíz de esto, recuperaron la libertad los civiles Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, su empleado Antonio Díaz y la partera Mirta Rusñisky; los tres efectivos policiales Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli; y los dos altos jefes de esa fuerza Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol.