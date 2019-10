Alberto Perassi y Alicia Ostri fueron declarados por el Concejo Municipal de Rosario personalidades distinguidas en defensa de los Derechos Humanos. Los padres de Paula Perassi, desaparecida el 18 de septiembre de 2011 en San Lorenzo, recibieron esta distinción por su "lucha por la justicia y el esclarecimiento de la desaparición de su hija".

La propuesta fue de todos los concejales. Eduardo Toniolli afirmó que "es un reconocimiento más que merecido" y acotó que "lo necesitan, porque la lucha que llevan desde septiembre del 2011 se encuentra en un nuevo estamento por la revisión de la sentencia".

Toniolli destacó las "complicidades institucionales en el caso, al haber funcionarios involucrados en el encubrimiento de la desaparición de Paula".

>> Leer más: Perassi: "Estamos peor que hace ocho años, no hay justicia"

Por su parte, Adrián Ruiz, abogado de la familia Perassi, destacó a Alberto y Alicia como "luchadores de esta causa" y agregó el "acompañamiento de muchas personas, que los motorizan a ellos, que son topadoras que se enfrentaron a la estructura desaparecedora".

Perassi admitió que está atravesando "un momento más que difícil".

>> Leer más: Caso Perassi: San Lorenzo marchó contra la impunidad

"En la calle me piden que siga, que no abandone y me dan fuerzas, y nosotros lo único que hicimos es buscar durante meses y años a Paula, ocho años buscando a Paula".

"No vamos a abandonar la lucha", prometió. Y Alicia añadió: "Mis dos nietos son los pilares que nos sostienen".

Embed Desde el mismo día de la desaparición de su hija Paula, Alberto Perassi y Alicia Ostri vienen llevando adelante una lucha desigual contra la impunidad.



Anhelamos que este reconocimiento del Concejo Municipal sirva para que sepan que no están solos.



¡Paula Perassi presente! pic.twitter.com/Iarm25wzTB — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) September 30, 2019