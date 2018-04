Los municipales acordaron una suba salarial del 18 por ciento y le ponen fin a los paros

sin venta ilegal. En el último paro la policía evitó la llegada de manteros a las peatonales. Virginia Benedetto

Tras una intensa negociación paritaria, los trabajadores municipales finalmente acordaron ayer un aumento salarial del 18 por ciento, en dos tramos, y con cláusula gatillo.

El incremento se pactó que se abonará un 10 por ciento en marzo (a cobrarse este mes) y otro 8 por ciento en agosto.

Los representantes sindicales confirmaron que también se acordó la implementación de una cláusula gatillo para hacerle frente a la inflación. Se ejecutará también de forma desdoblada, durante septiembre y diciembre.

Asimismo, remarcaron que los ajustes estarán supeditados a los índices de precios del consumidor (IPC) de la provincia de Santa Fe, publicados por el Ipec.

"Si en septiembre la inflación supera el 10 por ciento, se ajusta el 8 por ciento de agosto en la diferencia con la inflación", explicó Jesús Monzón, secretario general del sindicato Municipal de Capitán Bermúdez. Y advirtió que "lo mismo ocurrirá en diciembre, a pagar ese reajuste el mes siguiente".

Los sindicalistas explicaron que el acuerdo garantiza un incremento mínimo de bolsillo de 2.800 pesos para los salarios más bajos, que rondan los 14.600 pesos. Se implementará también desdoblado: 1.500 en marzo y 1.300 en julio.

Otro aspecto consensuado fue que no se descontarán presentismos en el marco del último paro.

Por su parte, los municipales de Rosario se encontrarán hoy, a las 9, en la Secretaría de Gobierno con funcionarios del gobierno local para ajustar los números finos, los aportes y situaciones particulares. Aunque estos ajustes no pondrán en riesgo el acuerdo general logrado ayer.

"La verdad es que fue una paritaria difícil y muy politizada", confió el secretario general del Sindicato Municipal de Rosario, Antonio Ratner, y recordó que ahora en cada municipio y comuna se ajustarán detalles con el Ejecutivo local.

Sobre las características de las tratativas, Ratner apuntó que "la negociación no fue sencilla, fueron muchas horas, pero siempre tuvimos la certeza de conseguir lo mejor para los trabajadores. Este año fue difícil, porque estuvo todo atravesado por la política y por otras estructuras", destacó.

"Por suerte los municipales pudimos darle un impulso a nuestra paritaria", reconoció el gremialista y explicó que "para el sector, la cláusula gatillo, que tanto la negaba el gobierno nacional, quedó demostrado que es una realidad, que se puede poner en práctica para asegurar el poder adquisitivo del salario".

"Con este acuerdo salimos de una situación difícil, tratando de proteger el salario de los trabajadores. Vamos a seguir monitoreando lo que pase con los sueldos de los municipales, inmersos en la economía nacional", expresó Ratner.

¿Te gustó la nota?