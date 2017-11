"Los Monos" fue elegido como el mejor libro de investigación

El libro "Los Monos: historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno", de los periodistas Hernán Lascano (La Capital) y Germán de los Santos, fue premiado el sábado como el mejor libro del investigación periodística del año.

El premio fue entregado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), en el marco de la cuarta edición del Premio al Periodismo de Investigación.

En la categoría Libro de investigación periodística, el jurado formado por Héctor D'Amico, Norma Morandini y María Fernanda Villosio otorgó el primer premio a "Los Monos", de Germán de los Santos y Hernán Lascano, cuya investigación se centra en el grupo narco de Rosario.

"Los Monos" es resultado de una investigación exhaustiva que revela al submundo de la narcocriminalidad en Rosario que tuvo como protagonistas a la familia Cantero, con enfrentamientos del clan que aún persisten.

"Intentamos hacer una crónica de un tiempo difícil, que está transcurriendo y que Rosario todavía procura entender. Analizar la historia de un grupo de narcomenudeo barrial nos interesaba para dejar interrogantes sobre cosas que van más allá de sus miembros: la relación estructural de este grupo con las fuerzas de seguridad, la soledad de los vecinos frente a los búnkeres, las omisiones y oscuridades de la política, la tremenda ineficacia de un sistema de justicia penal que sólo empezó a moverse cuando todo había estallado. Y también aludir a una economía legal a la que no le gustan los crímenes pero no tiene problema en absorber el dinero que viene de la violencia. Nuestro apoyo fue trabajo periodístico de documentación y entrevistas a testigos, vecinos, imputados, policías, funcionarios. No forma parte de nuestro trabajo señalar culpables, ni pontificar sobre moral, ni separar buenos de malos. Con nuestras limitaciones buscamos sí una mirada política que intenta dar algunas claves para entender cómo y por qué pasaron las cosas", sostuvo Lascano.

Cuando a principios de octubre el libro se presentó el Rosario, Lorena Verdún (madre de los hijos del ex líder de la banda narco) increpó a los autores y obligó a suspender el encuentro.

Otros premiados

En la categoría "Prensa escrita de alcance nacional", el periodista del diario La Nación Iván Ruiz fue premiado por su trabajo "Odebrecht: cuando la corrupción flota en el agua". En la misma categoría, pero provincial, resultó ganador el equipo del diario La Gaceta, de Tucumán, por su investigación "Instituto de la Vivienda: Millones y obras bajo sospecha". En la categoría Informes fue Luis Majul y su programa La Cornisa por los informes sobre los vuelos que realizó Daniel Scioli con recursos públicos. En Medios Digitales, el ganador fue Juan Manuel González, para Chequeado, por un informe sobre la muerte de niños en cortaderos de ladrillos en Córdoba. Por su parte, un informe de Pablo Calvo sobre las FARC, publicado en la revista Viva, de Clarín, obtuvo el premio en la categoría Periodismo de Profundidad. El ganador del Premio mayor al periodismo de investigación de este año fue el equipo del diario La Gaceta, de Tucumán.