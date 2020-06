Los médicos reclaman abrir paritarias y van al paro la semana próxima

Profesionales de la salud de hospitales y efectores públicos provinciales agrupados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de Santa Fe (Siprus) realizaron ayer una protesta frente a la sede local del Ministerio de Salud para denunciar el retraso de más de siete meses en el pago de haberes de algunos trabajadores, el estancamiento de las paritarias y la precarización de empleados que desde 2013 reclaman el pase a planta permanente. Confirmaron un paro y movilización para el martes y miércoles de la semana que viene.

Un grupo de trabajadores de la salud de efectores provinciales se movilizó ayer hasta Rioja y Laprida, donde cortaron la calle frente a la sede local del ministerio para visibilizar una serie de demandas que se agudizaron con las consecuencias de la propagación del Covid-19.

La delegada gremial de Siprus, María Fernanda Boriotti, indicó que el reclamó tuvo varios ejes. "Solicitamos la reapertura de paritarias, no sólo para hablar de salarios sino de condiciones de trabajo. Los haberes están muy atrasados, con la excusa de la pandemia se cerraron las charlas con la provincia y no hubo aumento", indicó. Según describió, "en ese marco los trabajadores de la salud quedaron con deudas, algunos no cobran desde octubre de 2019. Además, hay plantel nuevo para el Hospital Modular de Granadero Baigorria, que empezó a trabajar en marzo con testeos y puesta a punto y nunca cobraron".

"Tampoco se cobran los adicionales por función, que son parte del sueldo. Hay gente que está en negro desde 2013 sin aportes de cargas sociales. Allí existe discriminación por el mismo trabajo. Tampoco perdemos de vista el tema de los elementos de seguridad", remarcó.

No obstante, destacó que se avanzó desde abril en la provisión de elementos de seguridad para el personal "porque hubo pocos casos, lo cual dio tiempo para equipar y capacitar. Igualmente no hay que relajarse porque es un peligro. Debemos tener elementos en calidad y cantidad", advirtió.

48 horas de paro

Los profesionales de la salud nucleados en Siprus anunciaron un paro de actividades para el martes y miércoles de la semana que viene, pero bajo la garantía de mantener las guardias mínimas. "El martes será un paro activo en el marco de una jornada nacional de lucha que involucra a 40 organizaciones vinculadas a la salud, de la que participarán la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE) y Amsafé. Vamos a movilizar a la sede de gobierno provincial (Santa Fe y Moreno). Y el miércoles haremos una jornada de visibilización interna en los espacios de trabajo", señaló.

Los ejes del reclamo también incluyen la "derogación de impuestos a las ganancias de todo el personal de la salud, la necesidad de un sinceramiento fiscal que incluya el impuesto a las grandes fortunas", y el "seguimiento de un acuerdo que se generó en Reconquista, donde se le cedió la facturación de un hospital público a la asociación gremial médica", lo cual para Siprus no corresponde, ya que esa entidad "no debería estar involucrada en el proceso de salud pública".