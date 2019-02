Los médicos ponen reparos ante el inicio de las paritarias

reclamo. Los estatales abren las negociaciones con el objetivo de que la inflación no le gane a los aumentos de sueldos.

Funcionarios provinciales y representantes gremiales de los docentes y empleados públicos santafesinos se sentarán hoy en torno a una misma mesa para iniciar las negociaciones paritarias de 2019. La cita será , a las 10, y mientras los maestros serán recibidos en la sede del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Santa Fe, el resto de los estatales tendrá su cónclave en la Casa de Gobierno.

Algo es seguro, si bien el ministro de Gobierno santafesino, Pablo Farías, se había mostrado optimista en cuanto al inicio de las negociaciones, ayer ya hubo sectores que empezaron a marcar la cancha.

Uno de ellos fue uno de los sindicatos que nuclean a los médicos que trabajan en los hospitales provinciales (Siprus), sector que puso su reparo a la utilización de la cláusula gatillo para evitar que la inflación se coma los salarios.

"El ministro volvió a plantear que en Santa Fe la inclusión de la cláusula gatillo garantizó que en 2018 no perdiéramos ante la inflación. Dejó en claro que va a ser el centro de la discusión para la paritaria de este año. Desde Siprus volvemos a reafirmar que la aplicación de esta cláusula, con dos meses de atraso, nos llevó a que el aumento que percibimos en el mes de diciembre sea del 41,6 por ciento, con una inflación anual del 49,3 por ciento. A lo que se suma que en algunos meses hemos perdido entre el 10 y el 15 por ciento del poder de compra del salario", destacó la entidad sindical por medio de un comunicado.

Prioridades

En tal sentido, desde la entidad se remarcó que entienden que "en comparación con algunas provincias esta cláusula fue un paliativo que amortiguó en parte la devaluación de nuestros sueldos. Pero la discusión salarial para el 2019 debe centrase en cómo recomponer salarios para jerarquizar nuestras funciones y el sistema público de salud; que el superávit fiscal de más de 1.000 millones de pesos declarado por el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, se vuelque a garantizar no sólo la inversión en infraestructura sino en el recurso humano que garantiza la atención en hospitales y centro de salud".

También puntualizaron que la negociación debe "terminar con la discriminación salarial (los aumentos no fueron otorgados al personal con trabajo precario); y finalizar con el trabajo en negro en salud. No se puede pensar en una paritaria que no contemple el pase a planta de los 1.500 profesionales que hoy el estado santafesino tiene en negro (sin obra social, aportes jubilatorios, etcétera). Triste realidad para una gestión que se dice progresista y que quiere marcar diferencias con el ajuste del gobierno nacional, pero que en este aspecto bastante se le parece", indicaron sin medias tintas.

Así, los médicos adelantaron que una vez más irán a las paritarias "con la voluntad y la convicción de que es necesario recuperar el camino de dignificar la tarea de los trabajadores que garantizamos el derecho al acceso a la salud".