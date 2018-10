Los jóvenes, a favor de legalizar el autocultivo

Ocho de cada diez jóvenes aprueban la legalización del autocultivo de cannabis con fines medicinales. Así lo demostró un relevamiento realizado a 400 personas, de entre 18 y 35 años, por la Asociación Civil Miradas.

La encuesta se realizó en septiembre pasado. Por esa misma fecha, la justicia federal de Rosario avaló el pedido de un grupo de madres, permitiendo el autocultivo de cannabis con fines medicinales para sus hijos. El fallo judicial impulsaba también el desarrollo de un trabajo conjunto y articulado con profesionales de la salud y la universidad pública para realizar los testeos y producción de cada uno de los aceites. Sin embargo, la semana pasada, la Secretaría de Salud de la Nación apeló la decisión judicial.

El referente de Miradas, el ex diputado nacional Fabián Peralta, cuestionó la actuación de las autoridades de la Secretaría de Salud. "Está más que claro que impedir el autocultivo para fines medicinales sólo perjudica a las madres, empujándolas a la clandestinidad, mientras que beneficia a los laboratorios, que siguen imponiendo la medicación tradicional; y ya se ha demostrado muchas veces que no produce mejorías en los pacientes. No se entiende por qué se impide que una madre pueda elaborar la medicina que su hijo o hija necesita, más aún cuando las mejoras son tan evidentes", subrayó.

Peralta advirtió también que la decisión de apelar la medida judicial contradice la aceptación social que tiene el uso de medicinas producidas en base a la planta de cannabis. "El gobierno nacional se vio obligado a promulgar la ley por el inmenso trabajo de las madres, pero no hubo una cabal intención de dar respuesta a los planteos que ellas formulaban", concluyó.