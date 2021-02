Los gremios docentes quieren definiciones sobre la vuelta a las escuelas

Poner en marcha el sistema educativo completo de la provincia el 15 de marzo próximo, tal como lo definió, lo anunció y lo ratificó, el gobernador Omar Perotti esta semana significa nada menos que movilizar en todo el territorio provincial a poco más de un millón de personas. “Para eso no se puede tener este nivel de improvisación y hay muchas preguntas a las que todavía no tenemos respuestas”, dijo el titular de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, y señaló que días atrás estuvieron en la delegación VI del Ministerio de Educación pidiendo precisiones que no encontraron. “Hay documentos y circulares del año pasado con generalidades, pero no es cierto lo que dice la ministra (Adriana Cantero) que toda la información ya está en las escuelas”, se quejó.