Los farmacéuticos, no incluidos dentro del personal de salud, exigen la vacuna

En Santa Fe hay unas 2.000 farmacias, 1.100 de las cuales están en Rosario. En cada uno de los establecimientos existe al menos un profesional a cargo. "En estos meses nos quedamos a la espera de la disponibilidad de dosis porque nos dijeron que íbamos a ser incluidos como personal de salud pero ahora nos contestaron que no, que no nos incluyen", dijo Varela. Una de las preocupaciones de estos profesionales es que en poco más de un mes comenzará la campaña de vacunación contra la Gripe A (durante todo este tiempo, además, en las farmacias se siguieron aplicando distintas vacunas e inyectables, como es habitual). "Aunque utilizamos todo el equipo de protección como lo exige el protocolo, si un farmacéutico se contagia puede generar un problema a decenas de personas. En plena campaña de gripe llegamos a vacunar hasta a 30 individuos en un día. Por eso, la vacuna, no es sólo para protegernos a nosotros sino a la población que atendemos", enfatizó.