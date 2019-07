Los familiares adelantaron que van a acompañar al gasista García

Marcela Nisoria, familiar de una de las víctimas de la tragedia de Salta 2141, aseguró que el gasista Carlos García, condenado a cuatro años de prisión por el delito de estrago doloso, no es el único responsable de la explosión que causó la mayor tragedia de la historia de Rosario y aseguró que "hay otros responsables que hoy no fueron sancionados"

Yo recién le decía a mí hija, te tenés que ir de este país, mientras la Justicia no funcione no hay reglas, y si no hay reglas los ciudadanos estamos así, padeciendo la corrupción, la inseguridad, la falta de controles

"Es un país muy lindo, de gente muy hija de puta", se enojó Nisoria, y añadió: "Hubo muchas pruebas, muchos testimonios, pero nada les alcanza para impartir justicia, cuál es la Justicia que estamos esperando, la de Dios, no, nosotros la queríamos ver en la tierra, no la vemos en ningún caso".

"Este tribunal deja las puertas abiertas para que Salta vuelva a suceder", aseguró la mujer, que reconoció que García estuvo bien condenado, pese a resultar nada más "un chivo expiatorio" de la causa. Y adelantó: "Lo vamos a acompañar a García, lo vamos a ir a visitar, le vamos a ir a cebar mate, porque hay otros responsables que quedaron libres".

"García es el pueblo, sos vos, soy yo, el hilo que se cortó por lo más delgado, el maquinista de Once", insistió Nisoria, y explicó: "Por supuesto que tiene responsabilidades, pero no como único responsable, acá hay muchas cosas que Litoral Gas podría haber hecho para evitar este desenlace y las hizo".