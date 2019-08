Los estibadores se manifestaron en repudio a la causa contra Herme Juárez

Casi en paralelo al abrazo solidario que realizaron esta noche los trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de San Lorenzo, hoy se confirmó que Juan José Schaer será el interventor de la cooperativa tras la detención del secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y presidente de la Cooperativa, Herme Juárez, quien seguirá preso.

De esta manera se confirmó la información que le anticipara a La Capital la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando estuvo en Rosario hace un par de días. Schaer es un abogado de Buenos Aires con experiencia en el manejo de corporaciones multinacionales.

En este marco, esta noche bajo la lluvia, un grupo de trabajadores realizó un abrazo solidario a la Cooperativa en el que reclamo el pago de los sueldos atrasados tras la detención del líder del Supa.

vergara.jpg Marcelo Vergara, integrante de la comisión de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín", le pidió al juez que "abra las cuentas".

“Al juez le quiero decir de corazón que abra las cuentas”, clamó entre lágrimas Marcelo Vergara, integrante de la comisión de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín, quien junto a decenas de obreros con sus familias acudieron a la sede a brindar un “abrazo solidario” en repudio a la “causa injusta que se está llevando adelante”, dijeron. Son alrededor de mil los trabajadores estibadores que desde la detención de Herme Juárez no cobran su jornal.

Juárez fue procesado esta semana por el juez que entiende en la causa como organizador de una asociación ilícita, además de administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos. Su hijo Oscar fue procesado como miembro de esa misma organización, además de coacción agravada y administración fraudulenta.

El juez Adrián González Charvay también les trabó embargo a los dos. A Herme por 500 millones de pesos y a su hijo por 200 millones de pesos.

marcha.jpg Los estibadores hicieron un abrazo solidario a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios.

Desde el megaoperativo que realizó la Justicia a través de la Policía Federal Argentina (PFA) en el que Juárez, quedó detenido, hubo mucha incertidumbre y preocupación.

Los puertos no pararon y los estibadores siguieron cumpliendo su función, pero a casi dos semanas reclaman que con las cuentas bloqueadas no cobran sus salarios y, en consecuencia, todo se complica.

En medio de una copiosa lluvia, desde las 18.30, comenzaron a llegar vecinos que se ubicaron frente al edificio central de Nerbutti al 200. Entre paraguas y pilotos, la calle se llenó de obreros buscando respuestas.

Al frente y con un megáfono, en los escalones de ingreso a la sede, alzó la voz Vergara, integrante de la comisión directiva, quien asumió su rol hace pocos días: “Somos la nueva comisión de la Cooperativa de Trabajos

Portuarios. Les damos gracias a todos por acercarse; esto no es político, venimos pensando en cada uno de ustedes. Queremos que nos liberen las cuentas porque queremos pagarle a cada estibador, a cada proveedor”.

Y enseguida se sinceró: “Para nosotros es muy nuevo esto, hemos estado reunidos con veedores y nos han dado el visto bueno, por eso creíamos que iban a liberar las cuentas, pero no ha sido así. Hoy los hemos convocado, venimos en son de paz, porque no somos gente de conflicto. Les pedimos un poquito de paciencia, porque no es que la cooperativa no quiere pagar, sino que tenemos las cuentas cerradas”.

Entre sus palabras, la algarabía de los presentes desataba aplausos o respuestas en coro. “Saben que la Cooperativa siempre cumplió con todos”, dijo y el “sí” sonó como eco en todos los rincones. Había pancartas y carteles en los que se leía “Aguante Herme Juarez” o “Con los trabajadores, no”.

Vergara enfatizó sobre el abrazo solidario convocado desde la incipiente comisión directiva: “Queremos que le llegue al juez para que nos libere las cuentas”. Y avanzó: “Juntos vamos a salir adelante, poniendo el lomo como siempre, porque la Cooperativa es de los trabajadores”.

