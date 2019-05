La Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (Fecoi) cumple 100 años el viernes y, además de los festejos, planea llevar adelante una reconversión en la manera de pensar los modelos de negocios de los empresarios rosarinos. Por eso, en el marco del centenario, llaman al sector a diseñar negocios que piensen propuestas de valor enfocadas en los usuarios.

En diálogo con La Capital, el presidente de la Fecoi, Ariel Dolce, comentó que plantean "un relanzamiento" de la Federación, "manteniendo todos los servicios y agregando el acompañamiento a los empresarios a tener una empresa que tenga una propuesta de valor acorde a los tiempos de cambio y disrupción tecnológica que tenemos hoy".

"Creemos que la macro y microeconomía, de alguna manera, encandila al empresario y no lo deja ver lo que está pasando por debajo, que es la irrupción de las nuevas tecnologías en los negocios. Sin perder de vista lo primero, queremos empezar a recorrer junto con los empresarios locales todo lo que tenga que ver con nuevos modelos de negocios, diseños de negocios pensados en el usuario y una propuesta de valor innovadora", explicó Dolce.

Por eso, detalló que desde la Federación Gremial poseen una carrera de posgrado interdisciplinario (Diseño Estratégico para la Innovación), en convenio con la Universidad Nacional de Rosario, y un ciclo de charlas y capacitaciones abiertas a la comunidad referidas a la innovación.

"Los empresarios de Rosario tienen que empezar a hablar un idioma que tiene mucho que ver con la innovación. El mundo cambió muchísimo en los últimos diez años, y en los próximos diez va a ser todavía más radical", consideró el presidente de la Fecoi.

A ello, sumó: "A lo largo de nuestras vidas como empresarios y emprendedores, conocimos muy bien un mundo que está dejando de existir. Es hora de que nos pongamos a conocer el mundo que viene".

Dolce afirmó que a las propuestas del posgrado y las capacitaciones y charlas, se suman proyectos ya que tienen planeado "trabajar con diseño estratégico dentro de las cámaras sectoriales en el segundo semestre y, también, brindar asesoramiento directo a empresas desde Federación Gremial el año que viene".

Balance

Sobre la situación económica actual, manifestó: "Estamos en un contexto adverso a todo lo que tiene que ver con la actividad comercial e industrial; el poder adquisitivo real de la gente bajó fuerte, entonces el mercado interno no acompaña".

"No es a través del mercado interno lo que va a hacer que Argentina salga de esta situación. Obviamente, por la condición global que tiene el mundo, es necesario exportar. Pero hacer eso sin tener un mercado interno medianamente robusto es muchísimo más difícil. Hay que plantear una estrategia que cumpla ambos aspectos comerciales", añadió.

El presidente de la Fecoi, además, aseguró que "las cuestiones económicas y financieras van a ser difíciles de recorrer" el año que viene y contempló: "Lo que más condiciona el desarrollo económico de la región es la incertidumbre. Los inversores de afuera no están dispuestos a ingresar al país, los inversores locales tampoco invierten porque no hay seguridad sobre la apertura o el cierre de la economía respecto de otros países".

"No hay una inflación que se estabilice en un número normal, no hay una tasa de financiamiento para las empresas que sea coherente con las actividades empresariales ni con las actividades de la industria. Es un entorno donde a la incertidumbre propia de los negocios hay que agregarle un montón de dudas y de criterios que no están resueltos. En ese ámbito, la inversión productiva no se materializa", concluyó.