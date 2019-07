Los empleados de Assa del Distrito Centro tendrán custodia policial

Luego de que por un altercado con una usuaria se retiró el agente de seguridad de la oficina que Aguas Santafesinas (Assa) tiene en el Centro Municipal de Distrito Centro, la empresa prestadora del servicio esencial acordó sumar un adicional de la policía, aunque será en la puerta del edificio y cada 45 días. Fue luego de que el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias se hiciera cargo del agente para los trabajadores en esa dependencia.

Desde el gremio contaron que Assa pondrá un agente adicional de policía, pero estará en la puerta del CMD Centro y sólo en los días de vencimiento de factura del servicio. Por ello, consideran que esta semana será "piloto" para saber si los trabajadores "se sienten seguros".

"Ellos ponen la seguridad finalmente y nosotros levantamos la seguridad privada que aportamos", indicó el secretario general adjunto de Obras Sanitarias, Silvio Barrionuevo, en referencia al agente adicional que aportaba el gremio para suplir la ausencia del servicio en el CMD.

La historia comenzó hace más de diez días, luego de un altercado entre una usuaria y una guardia de seguridad en el CMD Centro que derivó en la decisión de retirar a la agente de las oficinas de Aguas Santafesinas (Assa) de ese lugar. Por ello, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias se hizo cargo del servicio ante la falta de respuestas para recomponer la presencia de un agente.

Si bien la medida es un avance, Barrionuevo consideró que "sería necesario que lo pongan en la puerta de nuestra oficina, pero para eso vamos a tener que seguir peleando".

La respuesta de Assa, según el secretario de Obras Sanitarias, fue la disposición de un policía en la puerta del CMD "y que cualquier inconveniente, él se va a llegar hasta la oficina. Le preguntamos por qué no lo ponen directamente en la oficina y nos dijeron que, de paso, hace el servicio adicional en el (Centro Municipal de) Distrito".

El conflicto recae en una cuestión de disposiciones internas en el edificio, según contó Barrionuevo: "La seguridad que paga el Distrito no está autorizada a atender algún caso de seguridad de Assa, el policía sí estaría autorizado a hacerlo".

Por esta serie de cuestiones, sumado a que el agente policial estará sólo los "días de vencimiento de factura", Barrionuevo dijo: "Esta semana será piloto para ver cómo se comporta este tema y saber si se sienten seguros los trabajadores".

El sindicato ya manifestó que son frecuentes los hechos de violencia hacia los trabajadores de Assa; algunos, llegaron a situaciones extremas: "Hay usuarios que tiran cosas arriba de los escritorios, te traen el medidor roto y te dicen "tomá, acá lo tenés, no funciona", y hubo un hecho en el que un hombre le mostró un revólver a una de las trabajadoras para que le reconecten el servicio".

Al respecto, consideró: "No es fácil el trabajo. La gente, por ahí, cree que no tener agua o que el servicio no sea el óptimo tiene que ver directamente con el trabajador".

También, desde el gremio indicaron que el cierre de la oficina de atención de San Lorenzo y Sargento Cabral (desde el 22 de abril, los ocho puestos pasaron al CMD Centro) perjudicó la manera de atender a los usuarios.

A pesar de que en el CMD Centro agrandaron el lugar y sumaron a los empleados que venían desde la vieja oficina, "pasó de 60 reclamos que tenía el CMD a casi 250 por día".

"Se incrementó la demanda en otros distritos, porque al no estar atendiendo al público en el centro, la gente se deriva al distrito más cercano del barrio, donde hay dos, tres o cuatro trabajadores para atender un caudal de 60 o 70 reclamos diarios", concluyó Barrionuevo.