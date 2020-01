“Si no se modifica la tarifa, no podemos dar aumento de sueldos”, afirmó el presidente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (ATTI), Mario Cesca, y echó un manto de dudas sobre la situación del servicio, cuyos choferes no cobrarán el bono salarial de tres mil pesos que dispuso el gobierno nacional para todos los trabajadores en relación de dependencia.

En declaraciones al programa “Zysman 830” que se emite por La Ocho, el representante de los dueños de licencias de taxis no descartó que, frente a la crítica situación que atraviesa el sector, pueda desatarse un conflicto. Además, aseguró que, en la situación actual, es imposible que los titulares puedan hacerse cargo de las cargas salariales que les impuso el gobierno de Alberto Fernández.

“Veremos de hablar con las autoridades del Ministerio de Trabajo. El gobierno no puede violar todos los convenios colectivos. Reconocemos que hay un atraso salarial de los trabajadores, pero nosotros también tenemos un retraso tarifario que seguramente superará el 70 por ciento. Entonces de dónde vamos a sacar los recursos para los sueldos”, afirmó Cesca.

“Nosotros proponemos que se bajen algunas cuestiones impositivas, pero no encontramos voluntad del Estado de bajar los costos en ese sentido. Cada mil pesos que pagamos de sueldos, pagamos quinientos de aportes y contribuciones”, añadió.

“La ecuación económica del taxi está quebrada totalmente”, afirmó Cesca, sin ocultar su preocupación, y agregó: “los repuestos han aumentado castastróficamente. No puede ser que se decreten graciosamente los aumentos de sueldo sin ver de dónde saldrá la plata”.