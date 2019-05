Los docentes universitarios intensifican la lucha y paran 48 horas esta semana

Las doce facultades de Rosario y las dos escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Rosario no dictarán clases este jueves y viernes próximos. Así lo resolvieron los docentes universitarios nucleados en COAD, quienes por amplia mayoría resolvieron intensificar el plan de lucha a partir de la falta de respuestas del gobierno a sus reclamos salariales. En rigor el paro del jueves ya estaba resuelto y ahora se agregó el viernes.

Los docentes tomaron esa determinación, luego de una votación -que arrancó el lunes y finalizó hoy- en la que 74,5 por ciento, de un total de 1358 votantes, se inclinaron por intensificar las medidas de fuerzas.

"Los docentes universitarios paramos y nos movilizamos para denunciar el ajuste en las Universidades Nacionales que se expresa, básicamente, en los recortes de presupuesto y en el congelamiento salarial", señala el comunicado de la COAD.

De esta manera los docentes rosarinos movilizaran el jueves a Buenos Aires para participar de "la marcha de las antorchas, junto a estudiantes y no docentes", señaló Laura Ferrer Varela, secretaria del gremio, quien además agregó que "el viernes se van a realizar una serie de actividades en conmemoración del Rosariazo, junto a los estudiantes, y esperemos que también con los trabajadores".

"Cerramos una muy mala paritaria 2018 en abril de este año y ahora nos ofrecieron un 15 por ciento en cuatro cómodas cuotas a terminar de cobrar en el mes de octubre. Eso no complace a nadie", admitió Ferrer Varela, en diálogo con Canal 5, quien agregó: "nos deja con salarios muy bajos. Los docentes con jornada completa tenemos un salario garantizado de 25 mil pesos, son compañeros que tienen título, tienen familias, tienen postgrados hechos, y que tienen muchas necesidades para desarrollar sus tareas y con ese monto estamos muy por debajo de lo que necesita una familia para vivir".

Respecto al futuro, Ferrer Varela admitió que hay una convocatoria posible para el próximo lunes, "vamos a ver si hay alguna propuesta que pueda ser considerada. Hasta ahora todas las propuestas han sido con un no rotundo de todas las federaciones. No creemos que el gobierno que tiene sus lazos muchos más estrechos con el FMI que con la educación, la ciencia, la tecnología, la salud y el trabajo, lo haga".

La oferta que el Gobierno Nacional presentó el 8 de mayo consistió en lo siguiente:

4% de aumento en junio sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico)

4% de aumento en agosto sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico)

4% de aumento en septiembre sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico)

3% de aumento en octubre respecto al salario de marzo 2019 (se incorpora al básico)

incorporación de las sumas no remunerativas no bonificables de enero y febrero 2019 en el mes de noviembre

incorporación de las sumas no remunerativas no bonificables de marzo y abril 2019 en el mes de diciembre

cláusula de actualización salarial gatillo en noviembre 2019 y en febrero 2020.

Esto fue rechazado por todas las representaciones gremiales. "Como hemos manifestado apenas conocida la la propuesta salarial, decimos que es insuficiente porque consolida la pérdida de 10 por ciento del año paritario anterior y no incluye incrementos acordes en tiempo y porcentajes a la inflación. Además posterga el blanqueo de los adicionales no remunerativos no bonificables a fines de año lo que impacta negativamente en el financiamiento de las obras sociales, del sistema previsional y el salario de los jubilados", finaliza el comunicado de la COAD.