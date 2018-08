Los docentes universitarios decidieron prolongar el paro por una semana más

Los docentes universitarios nucleados en Coad decidieron prolongar el paro del 1º al 8 de septiembre al considerar "una tomada de pelo" el desplante que les hizo hoy el gobierno al postergar la reunión paritaria para el lunes. El gremio reclama un incremento salarial del 30 por ciento sumado a una cláusula gatillo. "No tenemos mucha expectativa de cara a la reunión del lunes", le confiaron esta noche a La Capital. También garantizaron que "los chicos no van a perder el año".

El gobierno decidió hoy posponer para el lunes la reunión de la Mesa Técnica Salarial prevista para esta tarde con gremios de docentes universitarios por razones que atañen a la situación económica, razón por la cual obligó a una reunión de emergencia del presidenta Mauricio Macri con toda la cartera de ministros.

"Primero nos dijeron que nos íbamos a reunir esta mañana; después nos postergaron para la tarde y ahora nos pidieron reunir directamente el lunes; la verdad que esto es una tomada de pelo", enfatizó Laura Ferrer Varela en contacto con La Capital. Y, además, confirmó que las organizaciones de base decidieron extender la medida de fuerza hasta el 8 de septiembre.

"Va a depender de los anuncios económicos que va a hacer el gobierno en breve, pero pero no tenemos mucha expectativa respecto al encuentro del lunes", aseguró la gremialista, al tiempo que aseguró que tanto los alumnos universitarios como los preuniversitarios "no van a perder el año porque eso no ocurrió tampoco en otros conflictos históricos. Además, hay chicos conscientes de eso y otros grupos de padres que también apoyan la lucha".

Los docentes universitarios entran en la quinta jornada de paro tras rechazar el pasado miércoles un 15 por ciento de incremento segmentado en tres tandas, más el ofrecimiento de una suma fija de 200 y 400 pesos a cobrar en diciembre y enero, respectivamente. "Este gobierno tiene que entender que si no cambia su rumbo político vamos a seguir saliendo a la calle porque la educación la memoria del pueblo argentino", afirmó.





sistema1.jpg Docentes y estudiantes, movilizados en defensa de la universidad pública. Foto: Virginia Benedetto / La Capital



A su vez, destacó: "Los y las docentes tenemos que estar contentos porque movimos a un gigante dormido, que es la sociedad argentina".

medicina.jpg La medida de fuerza de los docentes empezó el 6 de agosto e incluyó diversas protestas, como la clase pública de hoy en Medicina.



La reunión paritaria está prevista para el lunes a las 17 en el Palacio Sarmiento y estará encabezada por el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y la Secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela. En el encuentro estarán presentes los referentes de los gremios Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, UDA y Fagdut.

Los gremios habían ratificado el paro hasta este sábado 1 de septiembre en todos las casas de altos estudios públicas del país, pero tras la postergación que dispuso la cartera educativa de la reunión paritaria resolvieron mantenerlo la semana próxima.