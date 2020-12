Los docentes de Rosario vaticinan "un principio de año conflictivo" y reclaman paritarias

En declaraciones "El primero de la mañana", de LT8, Teres destacó que "vaticinamos un principio de año conflictivo porque el gobierno no solo no tuvo una política salarial, no la tuvo para la virtualidad, no garantizó dispositivos tecnológicos, no garantizó la conectividad gratuita y las plataformas públicas, no tuvo política hacia los reemplazantes. En la virtualidad el gobierno tuvo una política inexistente y si a eso le agregamos que queremos discutir la presencialidad, lo primero que hay que hacer es establecer un ámbito de negociación paritaria que empiece a discutir un protocolo global que después tiene una aplicación concreta en cada lugar de trabajo con las comunidades educativas, con los equipos directivos, con los delegados de prevención, para garantizar una vuelta a la escuela segura", monologo Teres para plantear la situación de los docentes".