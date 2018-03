Los docentes ratificaron un paro de 48 horas a raíz de las medidas que tomó la provincia

Los gremios docentes de Amsafé y Sadop ratificaron esta tarde el paro de 48 horas previsto para el 4 y 5 de abril en rechazo a la postura que adoptó el gobierno provincial, que decidió aplicar el aumento del 18 por ciento por decreto y descontar los días de paro que intenten llevar a cabo los gremios.

Se trata de sendas medidas de fuerza que ya habían sido acordadas en las respectivas asambleas de cada gremio. La misma establecía que si el gobierno no llamaba nuevamente a paritarias , llevaría a cabo una huelga de 48 horas para el 4 y 5 de abril. En tanto, el gobierno anticipó que descontará esos días no trabajados, al tiempo que no tiene previsto realizar un nuevo llamado a paritarias para destrabar el conflicto.