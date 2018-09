Los docentes de la UNR vuelven a clases a pesar de rechazar el aumento

Los docentes universitarios rosarinos resolvieron en asamblea regresar a las aulas a pesar del rechazo de la propuesta de mejora salarial y ratificaron el plan de lucha. De esta manera, Coad levantó el paro que mantuvo durante cinco semanas luego de que la Conadu a nivel nacional aceptara la oferta oficial el viernes pasado, pero desde Rosario no solamente destacaron que "la lucha continúa" sino que también se alzaron con fuertes voces críticas hacia la conducción nacional.

"Ratificamos unánimemente que rechazamos la propuesta salarial y la firma de Conadu de este acta", sostuvo Laura Ferrer Varela, secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad), y precisó que mañana vuelven a las aulas docentes y estudiantes, pero el miércoles desobligarán a los profesores para marchar en Rosario y el jueves se unirán al paro docente nacional. El viernes habrá actividad normal pero también charlas y la Universidad Itinerante.

Además, remarcó el descontento docente con la Conadu. "Hemos votado no pagarle la cuota hasta tanto no quede en claro cómo esta conducción va a quedar más democrática, y al mismo tiempo discutir nuestra pertenencia o no a esta federación que nos ha traicionado abiertamente".





Y argumentó: "El aumento ofrecido no es del 24 y 26 por ciento, en realidad es el 15 por ciento con sumas en negro. Esto tergiversa nuestra escala salarial, lo que se recibe por sobre en distintos lugares, lo que recibimos por doctorados, y pone en juego el salario en blanco que logramos con una pelea muy grande en 2005".

Ferrer Varela abundó que "esta conducción de Conadu tiró por tierra la lucha histórica de los docentes universitarios por un nomenclador único".





También relativizó la inclusión de una cláusula de revisión por inflación. "En 2016 también se firmó que se iba a revisar en septiembre y no se revisó, el año pasado se había firmado y recién se revisó en mayo de este año. No podemos creerle a un gobierno que nos ha mentido en dos paritarias".

"Todos estamos a favor de rechazar lo que Conadu firmó", aclaró, luego de una votación que no ponía en duda esta sentencia sino que apuntaba a la decisión de volver o no a clases. Ganó el "sí" por 114 votos a 89.

La titular de Coad concluyó: "Conadu nos traicionó, lo decimos con todas las palabras. Tira para abajo el salario docente pero no tira para abajo la lucha, la lucha continúa".

La votación en Coad