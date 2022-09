Los docentes calificaron de "insuficiente" y "regular" la oferta salarial

Quien primero hizo declaraciones tras el cónclave fue el titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Martín Lucero. "La propuesta es regular, nos hubiera gustado más componente en lo económico. Creo que se va a discutir profundamente en las escuelas, esto no hay que negarlo. Está el peso de los descuentos a los días de paro que en algunos casos podrían ser de 20 mil a 30 mil pesos. De modo que todo estará arriba de la mesa" consideró el dirigente sindical para agregar: "La oferta en sí misma es conceptualmente regular. El gobierno podría haber hecho otro esfuerzo. Tendremos seguramente una votación dividida porque la gente va a analizar todo, pero claramente el no descuento de los días de paro está en consideración. Y esto es un tema que va a influir y la revisión en diciembre depende de lo que le creamos al gobierno. Es una propuesta muy regular y estará en cada uno de los compañeros y compañeras en función de sus necesidades de recuperación salarial y que no sufran descuentos. Como siempre consultaremos a las bases y haremos lo que decida la mayoría".

Cabe recordar que la primera paritaria aceptada por los gremios docentes establecía un 46 por ciento de aumento de marzo a septiembre con cláusula de revisión. Ahora en esta nueva oferta del gobierno, para este mes al 8 por ciento ya pactado con anterioridad se le agrega un 12 por ciento, que totaliza para septiembre un 20 por ciento. Y luego tres tramos para octubre, noviembre y diciembre que suman otro 19 por ciento. De esta manera totaliza 77 por ciento para todo el año.

Por su parte, para el secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Rodrigo Alonso, la oferta salarial del gobierno "no alcanza a cubrir nuestras expectativas. Esperábamos una suba mayor para septiembre para no perder poder adquisitivo. Será puesta a consideración de las compañeras y compañeros pero indudablemente no alcanza a cubrir la inflación que vamos a tener este mes en curso, y llegamos muy justo con la inflación. Esperábamos algo mejor", dijo el titular del gremio docente.

La iniciativa del gobierno será puesta a consideración esta martes en las asambleas departamentales, miércoles y jueves se votarán las mociones para desembocar en la asamblea provincial de Amsafé prevista para este viernes. Allí se sabrá si se acepta o no la oferta del gobierno provincial. "Es un acuerdo paritario que contempla la cláusula de revisión en diciembre " cerró Alonso.