Los docentes aceptarán la oferta salarial del gobierno provincial

Esa metodología levantó muchas críticas en las bases gremiales y en algunas figuras referenciales de la docencia santafesina, que le apuntaron con dureza al actuar del gobierno, que además emplazó a una rápida respuesta a los representantes de los trabajadores. Eso se reflejó en un clima de ruidos y tensiones internas entre los maestros de la provincia, sobre todo en Rosario.

La oferta de la provincia representa una suba mínima en los bolsillos de los docentes de 3.600 pesos más por agente. Y esa ecuación pasa los 13 mil pesos para los cargos superiores. Según este acuerdo, estos mecanismos de incremento se trasladarán también a los maestros jubilados.

Si las estructuras internas terminan de formalizar la aceptación de esta propuesta, las subas salariales que corresponden al mes de diciembre de 2020 se pagarán por planilla complementaria entre la segunda y tercera semana del mes de enero de 2021. Y precisamente desde enero de 2021, se sumarán a los recibos de sueldos del mes, liquidándose de manera mensual y permanente.

Desde su congreso, Sadop aclaró que aceptará la oferta provincial, y remarcó que “continuaremos la lucha por la incorporación de las sumas no remunerativas y bonificables, y seguiremos con el monitoreo constante de la situación sanitaria para establecer las condiciones de regreso al trabajo a los edificios escolares”.

Por su parte, Amsafé, con cuestionamientos desde Rosario, también el gremio deslizó que aceptarían la propuesta del gobierno santafesino.

En tanto, la Unión Docentes Argentinos resolvió aceptar la oferta salarial, pero anticipó que “el consentimiento a la propuesta del gobierno fue dado a regañadientes”.

Ruidos internos

A su turno, el secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, estableció fuertes críticas a la situación general del acuerdo. “Esta oferta fue otorgada con total atraso. El gobierno lo que hizo a lo largo del año fue clausurar la discusión paritaria. Nos deja no menos de 10 puntos por detrás de la inflación. Es totalmente insuficiente”, resaltó el sindicalista.

Y fue por más: “¿Con qué autoridad un gobierno que durante seis meses no discutió paritarias, que después nos dio una suma no remunerativa, que no se reunió en cinco meses, y que al final de diciembre empieza un nuevo vínculo entre gremio y gobierno, y nos da solo 24 horas? Eso es una parodia de paritaria, debilita la negociación colectiva, y es claramente una decisión autoritaria y antidemocrática”.

Finalmente, la negociación paritaria se reiniciará el 5 de febrero, para acordar la política salarial del próximo año.

Tras el acuerdo con los docentes, el gobierno provincial intentará retomar las tratativas con los representantes de Upcn y ATE, con la idea de aplicar condiciones similares a las conseguidas con los docentes.

UDA anticipa conflictos

Ante este marco de acuerdo general en las paritarias docentes santafesinas, la seccional Santa Fe de la Unión Docentes Argentinos (UDA) confió que decidió “aceptar la oferta salarial para finalizar el año vigente”, teniendo en cuenta “la enorme penuria económica con la que llega a este mes de diciembre la familia docente”. Pero, de la misma manera, advirtieron que “el consentimiento a la propuesta del gobierno fue dado a regañadientes”.

“Esperábamos una mayor comprensión del gobierno, particularmente de la Ministra de Educación, que es docente. Fue un año en el que los trabajadores dieron todo por el sistema educativo”, se encargó de remarcar Sergio Romero, titular de UDA.

De manera enfática y con expresión enérgica, desde la seccional reclamaron que “Cantero se ponga al frente de la pelea por el salario para sacarlo debajo de la línea de pobreza”, y “no que solo aspire a ser emisaria de las miserias que ofrece la Casa Gris”.

“Los haberes de pobreza franciscana también siguen relegando al catedrático, como si fuera un trabajador que no puede aspirar a la misma calidad y cuantía salarial que un maestro”. En ese sentido, resaltaron que “las sumas no remunerativas eran cosa del pasado en esta provincia”.

“Los docentes estamos muy enojados, y de no mediar en febrero una oferta realmente acorde a las necesidades del sector, será muy difícil empezar las clases en estas condiciones”, expresaron.

“Hemos llegado a una situación límite en que la escasez nos lleva a consentir otra oferta paupérrima, casi un 31 de diciembre a la noche”, subrayaron los representantes gremiales de UDA.