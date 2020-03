Los coronavirus son viejos conocidos y producen desde resfríos a neumonías

En plena pandemia, se habla constantemente de “el coranavirus” en referencia al coronavirus de la cepa Covid-19. Pero hay muchos coronavirus y muy conocidos para los médicos. Los coronavirus son virus conformados por cadenas de genes del tipo ARN con una envoltura (la “corona”) que causan enfermedades respiratorias de diversa gravedad, desde el resfrío común hasta la neumonía.

Hay numerosos coronavirus descubiertos en las aves de corral en los años 1930. Causan enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas en animales. nicamente se conocen siete coronavirus causantes de enfermedad en los seres humanos. La mayoría de las veces, 4 de los 7 coronavirus causan síntomas de resfrío común. Son los tipos 229E y OC43 los responsables del resfrío común; se descubrieron los serotipos NL63 y HUK1, que también se asociaron con el resfrío común. En raras ocasiones se pueden producir infecciones graves de las vías respiratorias inferiores (pulmones), incluida la neumonía, sobre todo en lactantes, personas mayores y personas inmunocomprometidas.

Tres de los 7 coronavirus causan infecciones respiratorias en los seres humanos mucho más graves e incluso a veces mortales que los demás coronavirus y han causado brotes importantes de neumonía mortal en el siglo XXI. Son los siguientes tipos o cepas:

El que actualmente preocupa a la humanidad es el Sars-CoV2m o Covid-19, su nombre oficial dado el 11 de febrero pasado por la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad se expandió por casi toda China desde Wuhan, a fines de 2019 y se ha diseminado por todo el mundo. La pandemia sigue en pleno desarrollo y es incierto cuál será su alcance final.

El MERS-CoV se identificó en 2012 como la causa del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS). El SARS-CoV fue identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS), que como el MERS causó miles de víctimas. Estos coronavirus que causan infecciones respiratorias graves son “patógenos zoonóticos”, esto es, comienzan en animales infectados y se transmiten de los animales a las personas.

Según los Centers for Desease, Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC) de Estados Unidos, la diseminación de persona a persona se produce a través del contacto con secreciones infectadas, principalmente a través del contacto con gotitas respiratorias grandes, pero también podría ocurrir a través del contacto con una superficie contaminada por gotitas respiratorias; no se sabe con certeza si la infección se puede contraer por vía fecal-oral o qué papel desempeñan los aerosoles (pequeñas gotitas respiratorias) en la transmisión. Tampoco se sabe con certeza con qué facilidad se propaga este virus de persona a persona o cuál será la soste nibilidad de la infección en una población, aunque parece más transmisible que el SARS y la propagación es probablemente más similar a la de la gripe estacional.

Los “superdifusores” desempeñaron un papel extraordinario en la conducción del brote del SARS de 2003 y también pueden desempeñar un papel importante en el brote actual de Covid-19. Un “superdifusor” es un individuo que transmite una infección a un número significativamente mayor de personas que un individuo infectado promedio.

El 31 de diciembre se disparó el alerta global

El 31 de diciembre de 2019 se informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un brote de “neumonía de causa desconocida” detectado en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei (China), la séptima ciudad más grande de China con 11 millones de habitantes. Se descubrió que las primeras personas infectadas notificadas, algunas de las cuales mostraron síntomas ya el 8 de diciembre, se encontraban entre los vendedores del mercado de mariscos de Wuhan South China. El mercado húmedo se cerró el 1º de enero. Se determinó rápidamente que el virus causante del brote era un nuevo coronavirus. El 10 de enero, la secuenciación de genes determinó que se trataba del nuevo coronavirus de Wuhan, llamado en ese momento 2019-nCoV (luego la OMS lo deonimó Covid-19). Se sabe que los viajeros infectados (principalmente los que viajan en avión) son los responsables de la introducción del virus fuera de Wuhan. El 13 de enero Tailandia notificó el primer caso internacional fuera de China, mientras que los primeros casos dentro de China, pero fuera de Wuhan se notificaron el 19 de enero, en Guangdong y Beijing.