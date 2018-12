Los concejales no se ponen de acuerdo por el tema de los menores en la noche

Continúa la discusión sobre la regulación de la noche rosarina y no está garantizado el tratamiento del proyecto en el recinto del Concejo en la sesión de hoy. La concejala María Eugenia Schmuck, titular de la comisión de Gobierno del cuerpo donde se debate el tema, explicó que "el tema de los menores es el principal sobre el que todavía no hay consenso".

La legisladora remarcó que sobre ese problema "aún no se llegó a un acuerdo. Es un tema importante porque la ordenanza que rige en la actualidad no contempla el tema de los adolescentes, y hoy es una realidad. Hay distintas propuestas que están sobre la mesa de discusión y todavía no se logró un consenso".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Schmuck remarcó que también deben definirse "cuestiones técnicas que son salvables. Pero el problema más importante son los menores y todavía no podemos dar una respuesta".





"Hay una franja de chicos de 16 a 18 años que no tiene lugar en la ciudad de Rosario y que, lamentablemente, incurren en entrar a lugares que están prohibido para menores en donde se vende alcohol. Eso debe cambiar. Hay varias propuestas que se están considerando y sobre las que no hay acuerdo aún. Trataremos de llegar a un acuerdo hoy y si no se puede seguiremos trabajando para el año que viene", remarcó Schmuck.



En cuanto a las expectativas para que el proyecto se trate en la sesión del hoy, la legisladora radical agregó: "Estamos trabajando en tiempo de descuento con distintas propuestas de los bloques para que el proyecto llegue hoy al recinto de sesiones del Concejo Municipal y no quede para febrero próximo".

La edila dijo que "se están tomando en cuenta las demandas de muchos actores en este tema que se ven afectados por la nueva ordenanza. Como el caso de los vecinos de Pichincha. Tomamos muchas de las necesidades que ellos planteaban. Estamos trabajando sobre una serie de propuestas para renovar la última ordenanza que tiene 18 años y está vetusta y en algunos puntos ha quedado muy flexible ", afirmó.





"Hemos llegado a un punto de la nueva ordenanza en el que sí hemos logrados importantes acuerdos. Hemos reducido de 11 rubros a 4, se trabajará sobre las licencias, planes de insonorización, planes de evacuación, y hay mucha más garantías de convivencia con los vecinos. Nos queda trabajar muy pocos puntos", añadió.