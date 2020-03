Los clubes toman medidas restrictivas frente al coronavirus

“Ayer durante todo el día los teléfonos de los presidentes y miembros de las comisiones directivas de los clubes rosarinos ardían. Socios, profesores, personal administrativo y de mantenimiento querían saber qué medidas iban a tomar frente al avance del coronavirus en la Argentina, aún cuando no hay casos confirmados en la ciudad. Las decisiones, según pudo conocer La Capital , no fueron unánimes y cada entidad tomó el camino que creyó más conveniente. Los consultados pusieron por delante la necesidad de extremar los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad y dijeron que las entidades quieren brindar todo el apoyo posible en este contexto.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Rosario no había determinado una suspensión general de actividades en los clubes.

El lunes, el Club Atlético del Rosario (Plaza Jewell) había tomado la iniciativa de pedir a los asociados que habían regresado de las zonas de circulación del virus que no asistieran a la institución, en consonancia con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, y como una manera de reforzar lo que ya es obligatorio por decreto para todos los pasajeros que vienen de zonas afectadas. Casi todas las entidades deportivas locales siguieron en esa línea en los días posteriores. Ayer, la comisión directiva de Plaza directamente decidió suspender hasta el 29 de marzo las actividades de rugby y hockey.

Náutico Avellaneda fue más allá y tomó la decisión de suspender la totalidad de las actividades deportivas “hasta nuevo aviso”.

La mayoría de las instituciones deportivas rosarinas eligió incrementar el nivel de comunicación con los socios y el personal, subir información a sus redes sociales y en todos los casos pedir que se sigan al pie de la letra las recomendaciones ministeriales sobre el tema coronavirus, apelando a la responsabilidad individual y social.

Los presidentes de los clubes estuvieron atentos durante toda la jornada a las disposiciones de las asociaciones de cada deporte, a nivel local y provincial. La Unión Rosarina de Rugby, por ejemplo, a media mañana determinó la suspensión de los partidos y las prácticas para los infanto juveniles y canceló el inicio del Torneo del Litoral (ver suplemento Ovación).

La Asociación Santafesina de Tenis postergó los partidos, no así la asociación rosarina de ese deporte que al menos hasta ayer a la tarde no descontinuó los partidos previstos. José Luis Berrio, presidente de Rowing, dijo a este diario: “Estamos atentos a todas las medidas que se tomen a nivel de Salud nacional, provincial y local, y comunicándonos con nuestros socios, sin fomentar ningún caos”. Berrio mencionó que por el momento no suspendieron las actividades deportivas internas y que incluso se estarán jugando partidos de tenis que dependen de la asociación rosarina ya que hasta ayer no había indicación de que no se jueguen: “En este caso puntual estamos hablando de actividades con poca concentración de gente”, y agregó: “Respecto de las prácticas de los distintos deportes de los chicos, mientras no se suspendan las clases y no haya medidas oficiales al respecto las seguimos sosteniendo. Los profesores están recomendando todas las medidas de prevención del virus a los chicos”.

Ayer por la tarde, el prosecretario de Regatas, el médico Ramiro Colabianchi, comentó que se están reuniendo en forma permanente y que se citó a “todos los profesionales de la salud del club que tengan interés de hacer aportes” a una reunión especial sobre el tema. Además, señaló, hay un infectólogo en el grupo al que “estamos escuchando especialmente”. Dijo que “por ahora no suspendimos las actividades”, aunque aclaró que eso puede modificarse y que por supuesto estarán atentos a las decisiones ministeriales. “Hay que poner el énafsis en transmitir a los socios todas las medidas preventivas y que sean muy responsables en aislarse si vinieron de viaje de zonas de mediana o alta circulación del virus”.

Charles Roberts, presidente del Jockey Club admitió que su teléfono no deja de sonar desde hace varios días. “Hay ansiedad en la gente, y es lógico, por eso, además de seguir al pie de la letra las resoluciones oficiales estamos en forma constante emitiendo comunicados en nuestra página web o hablando con los socios por distintos medios”.

Roberts comentó que el torneo interno de fútbol se sigue jugando, no así los partidos de rugby, de acuerdo a la decisión que tomó la unión rosarina de dicho deporte. “No estamos pensando hoy en cerrar las puertas del club, pero sabemos que esto es muy dinámico y puede cambiar. Apelamos a la comprensión y responsabilidad de los socios”.

El presidente del Jockey mencionó que tuvieron que sugerirle a una persona que se retire de las instalaciones del club ya que tenían conocimiento de que hacía pocos días había regresado de una de las zonas de riesgo. “La mayoría toma conciencia, pero siempre hay alguien que puede no acatar las indicaciones. Estamos muy atentos a eso. En los clubes nos conocemos todos”, reflexionó.

Silvio Monsalvo, director de Deportes de Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) también señaló que hay preocupación y necesidad de información por parte de los socios. “Por supuesto que no queremos entrar en pánico y transmitimos todo lo que se decidió a nivel protocolar. Este fin de semana comenzaban los torneos de báquet y vóley, pero las respectivas asociaciones decidieron no hacerlos”.

Respecto del rugby y el hockey, se supo que las entidades que agrupan a ambos deportes suspendieron los próximo partidos. Por ejemplo, la Asociación de Hockey del Litoral destacó que “ante los comunicados emitidos por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, indicando restringir reuniones y eventos multitudinarios debido a la situación epidemiológica mundial de público conocimiento, se resolvió suspender los partidos de este fin de semana que corresponden al Torneo Regional de Damas”. Además, se indicó que se informará “a la brevedad” la reprogramación de los partidos.

Llegados de Francia

Monsalvo mencionó que hay un grupo de GER que hace nado sincronizado que llegó de Francia: “Están cumpliendo con la restricción social y no pueden venir al club, lo mismo que los socios de la Dante o el Español que sabemos que volvieron de Europa”. Las actividades sociales por ahora no se encuentran suspendidas.

Desde el Club Atlético Provincial, Sebastián Franco, su presidente, dijo que este fin de semana no habrá competencias de fútbol, vóley, patín, tenis ni rugby. “Los partidos internos de fútbol también fueron suspendidos, lo mismo sucedió con la liga de Bancos y Seguros”, marcó. También con los encuentros de futsal y fútbol federado.

Monsalvo destacó que no han cancelado los entrenamientos en general, “pero hay que estar atentos porque esto puede cambiar de una hora a otra”.

En Provincial también enviaron comunicados con recomendaciones de higiene, autocuidado y medidas de protección hacia los otros y subieron información en la página web. Además pusieron cartelería con datos sobre coronavirus y últimas disposiciones, como en la mayoría de los clubes establecidos en la ciudad.