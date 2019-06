Tras dos años de investigación, esta tarde fueron imputados los cinco policías que están involucrados en la muerte de María de los Angeles Paris, la bibliotecaria de la escuela Gurruchaga que falleció en la comisaría 10ª. Dos fueron acusados de homicidio y tres, por incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez aceptó la calificación solicitada por la Fiscalía, por la cual dos fueron acusados de homicidio preterintencional, y los tres restantes por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero rechazó la prisión preventiva solicitada por la querella mientras se sigue adelante con la investigación.

La fiscal Karina Bartocci, de la oficina de Violencia Institucional, imputó por el hecho ocurrido el 3 de mayo de 2017, en la Comisaría 10, ubicada en calle Darragueira 1158 de Rosario, a S. C. y S. D. por los delitos de homicidio preterintencional e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en calidad de coautor, y a S. G., A. A. y D. Z. por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario publico en calidad de coautores.

Por su parte, la querella solicitó para S.C y S.D la calificación de torturas seguidas de muerte, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, por abuso funcional agravado en calidad de coautores, en concurso real, con incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores y en concurso real con la sustracción o inutilización de objetos custodiados, y para A. A., S. G. y D. Z., solicitó incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores en concurso real con sustracción e inutilización de objetos custodiados en calidad de coautores.

La defensa de los imputados sostuvo la atipicidad de lo imputado a la cual el juez no se le hizo lugar.

En cuanto a la medida cautelar, la Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva respecto de todos los imputados, mientras que la querella solicitó para S.C y S.D. la prisión preventiva y para el resto de los imputados medida cautelar no privativa de la libertad.

El Juez de Primera Instancia José Luis Suárez aceptó las calificaciones legales presentadas por la fiscalía respecto de todos los imputados, al tiempo que rechazó las calificaciones legales solicitadas por la querella, entendiendo que no se dan los tipos penales en los hechos descriptos. Tampoco hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitada por la querella, disponiendo para S.C y S.D. la presentación quincenal ante la oficina de gestión judicial, y para A. A., S. G. y D. Z. la presentación mensual ante la oficina de gestión judicial.

Además dispuso para todos los imputados la obligación de informar todo tipo de cambio de destino laboral, prohibición de todo tipo de acercamiento y contacto con los testigos del proceso y familiares de la víctima, fijar domicilio y prohibición de salida del país por el plazo de ley.

De acuerdo al relato de la fiscal, el hecho investigado sucedió a las 21 del día 3 de Mayo del 2017, cuando María de los Ángeles Paris se presentó en la sala de guardia de la seccional, donde fue atendida por la suboficial A. A, quien pudo observar que la víctima requería algún tipo de atención médica. Posteriormente, a las 21.30, la víctima se retiró de la Comisaría por sus propios medios y se dirigió a la Funeraria Oeste, que se ubica frente a la seccional. Cinco minutos después volvió a ingresar a la comisaría, donde permaneció unos segundos y al salir se dirigió nuevamente a la funeraria.

Aproximadamente a las 21.40, caminó por calle Darragueira hacia el Sur hasta la intersección con calle Marull, donde intentó subir unas rejas de la casa vecina, subir a un automóvil y correr por la calle. En ese momento, los agentes D. Z. y S. G. la hicieron ascender al móvil policial y se dirigieron nuevamente a la seccional. Luego de descender del patrullero en la puerta de la Comisaría, María de los Ángeles permaneció unos minutos sentada en el tapial de la misma, donde nuevamente se para y se dirige hacia el ingreso de un domicilio ubicado a unos metros, por la misma vereda cerca de la intersección con calle Maciel.

Fue en ese momento, cuando el comisario S. C. la toma de los cabellos y la sujeta del cuello e inmoviliza llevándole su brazo por detrás de la espalda junto con la agente S. D., quien la tomaba por los pies, y la meten dentro de la comisaria, mientras María de los Angeles trataba de safarse, por lo que junto a S. C., le colocan las esposas de seguridad sujetándole las manos por delante para apoyarla boca abajo, acostada sobre el piso de un cuarto de la dependencia, provocándole una lesión y como consecuencia de esta situación provocada por los agentes y la negligencia de no solicitarle atención médica adecuada le provocan la muerte a María de los Angeles París.

El hecho descripto fue observada por a A. A., S. G. y D. Z., no habiendo solicitado asistencia médica oportuna, puesto que el primer llamado al SIES recién lo realizaron a las 22.10.

También omitieron guardar en depósito o devolver las ropas que la víctima estaba utilizando hasta el momento de su muerte.