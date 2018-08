Los chicos piden más espacios públicos y seguridad

Señora intendente: Somos alumnos de 5° grado "A" de la escuela La Inmaculada, ubicada en el barrio Belgrano. Notamos que nuestro barrio no tiene los mismos beneficios que otros lugares de la ciudad, pero igualmente pedimos su apoyo. Necesitamos más espacios verdes, además de las Cuatro Plazas entre otras, donde los niños puedan jugar al aire libre, más seguridad, cámaras, policías y patrulleros en los negocios y avenidas ya que los niños y las mujeres no pueden salir a la calles porque hay muchos robos, bicicendas para que sea más seguro andar en bicicleta por Provincias Unidas entre otras, protectores de animales en la zona, cestos de basura en las esquinas y plazas para no contaminar el ambiente. Queremos disfrutar de nuestro barrio. Gracias por escucharnos. Por favor, que estos pedidos se cumplan. Cordialmente, los alumnos de 5 "A".

Agostina, Camila, Angelina Simón

Señora intendente: Los alumnos de 5 "A" de la escuela La Inmaculada queremos pedirle más calles recreativas para barrio Belgrano. Nos gustaría que sea en la plaza Eloy Palacios. El problema es que nos tenemos que ir lejos para pasar una linda tarde, y necesitamos más espacios recreativos que nos alejen un rato de la tecnología. Sería lindo tener un espacio así. Es lo que desean muchos niños. Ojalá que se pueda cumplir. Saludos cordiales 5º "A".

Morena Ruiz, Paulina Ogni, Narela Shonning, Felipe Frachia