Los chicos con patologías crónicas asistirán a la escuela si el médico tratante lo autoriza

"Hay chicos con esas patologías pero con una muy buena calidad de vida, que tiene pocos síntomas y están controlados, entonces, esos niños, niñas, adolescentes, deberían regresar a la escuela si el médico tratante así lo dispone. Esta decisión en manos de las escuelas", agregó el médico. "Los directivos, maestros y los padres deben estar tranquilos sobre este punto, por eso tiene que quedar muy bien especificado", comentó Tabacco, quien también señaló que los alumnos que no puedan concurrir "deben tener garantizada la continuidad de la enseñanza" en sus hogares. La semana que viene, además, se realizará una mesa conjunta entre Educación, Salud y la SAP. A pocos días del comienzo de las clases en forma presencial se están realizando ajustes de último momento ya que a la hora de poner en marcha los protocolos elaborados se advierte que hay cuestiones que no son fáciles de implementar o situaciones que no se contemplaron lo suficiente.

En el encuentro realizado ayer en Buenos Aires estuvieron presentes las autoridades de la SAP, seis representantes del Ministerio de Salud de la Nación, la directora de Niñez y Salud Perinatal junto a integrantes de su equipo y los profesionales que serán los responsables del formato legal del documento que se difundirá en los próximos días y que busca echar luz a esas dudas.

Preparación

En cada provincia, en cada localidad de la Argentina, los docentes se están preparando para el inicio del ciclo lectivo 2021 que será presencial, según lo determinó el Ministerio de Educación de la Nación: a partir del 17 de febrero para los que cursarán séptimo grado de la primaria, quinto año de la secundaria y sexto año de las escuelas técnicas. El 15 de marzo es la fecha del regreso para todos los demás. Así, mientras en cada escuela se ponen en marcha las acciones necesarias para cumplir con el protocolo establecido por el Ministerio de Educación de la Nación, empieza a ser más evidente que algunas cuestiones estipuladas en el protocolo del Ministerio de Educación de la Nación (y que la mayoría de las provincias toma como base) no son fácilmente aplicables o no están tan claras.

Las dudas

La SAP ya había presentado una guía con sugerencias en octubre del año pasado. Ayer, en el encuentro con los representantes de Salud, volvieron a insistir en que las aulas estén acondicionadas para minimizar el riesgo de contagios y que se suministren todos los elementos necesarios para asegurar el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de barbijo durante la jornada escolar. También pidieron que quede "totalmente claro" que los chicos incluidos en grupos de riesgo frente al Covid deberán asistir a clases presenciales, o no, de acuerdo a la decisión que tome el especialista que los trata.

El presidente de la Sociedad de Pediatría destacó: "La presencialidad es lo que se busca, de eso no hay dudas, pero hay que ver puntualmente las excepciones, que son pocas pero existen, y es lógico que los padres y los propios docentes estén preocupados".Por ahora no está claramente establecido qué ocurrirá con los chicos que viven con personas de riesgo frente al Covid (hermanos, padres, abuelos). Tampoco, hasta el momento, hay datos suficientes sobre cómo se manejará administrativamente el tema en las escuelas públicas y privadas: ¿Tendrán que presentar el certificado de discapacidad los chicos que lo tienen y no pueden asistir?; ¿bastará con una indicación médica por escrito si no tienen ese documento pero no pueden estar expuestos por problemas de salud? Estas son algunas de las muchas preguntas que aún giran en torno al tema.

La vuelta a las aulas de personas con discapacidad es todo un capítulo ya que el objetivo es justamente que los más vulnerables (que han estado más aislados) en la medida que la salud se los permita regresen a clases, pero sin dudas hacen falta más especificaciones al respecto. Hay situaciones muy diferentes englobadas en la discapacidad porque abarca a chicos con enfermedades viscerales, otros con problemas neurológicos o motrices, otros que no tienen problemas físicos pero sí alguna condición particular por la que precisan enseñanza especial. Y no todos tienen el mismo riesgo si contraen Covid. Por lo tanto, algunos podrán regresar y otros deberán continuar las clases pero en sus hogares.

El regreso

Cada curso se dividirá en dos grupos (que irán a clases en forma alternada, una semana sí y una no): mientras estén en su casa trabajarán con cuadernillos. La jornada escolar tendrá una duración de 3 horas y media. El horario matutino se fijaría en Santa Fe a partir de las 8 y hasta las 11.45. A poco de que se abran la puerta de las escuelas hay determinadas preocupaciones, entre las familias y los propios docentes, vinculadas al operativo regreso.

En octubre del año pasado, este diario entrevistó a Gabriela Ensinck, secretaria del comité nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. La especialista decía en ese momento, con preocupación: "Si los protocolos no están listos pronto no se va a poder regresar a las escuelas ni el año que viene", al tiempo que admitía que desarrollarlos era una tarea "sumamente compleja" que implica un trabajo "dedicado y minucioso que debe incluir a todas las áreas de la educación y a los epidemiólogos e infectólogos".