Los chicos hablan de la adicción al celular

El phubbing: nos hemos convertido en sirvientes de nuestros celulares, ignorando las personas que nos rodean. Con la posibilidad de mantenerse conectado a internet a cualquier hora y en cualquier lugar, la población generalizó esta obsesiva práctica que se intensificó en el año 2007 con la llegada del nuevo smartphone, un teléfono inteligente que permite descargar aplicaciones para editar fotos, jugar y chatear online en todo momento provocando la adicción y llevándonos a estar pendientes de nuestras notificaciones, del porcentaje de la batería y el wifi. Cabe destacar que es un hábito muy descortés el acto de ignorar al prójimo. Por otra parte sabemos que el celular es necesario en nuestras vidas porque nos sirve para trabajar, estudiar y comunicarnos, pero deberíamos aprender a usarlo con moderación.

Josefina Pinto, Josefina Freire, Ciro Castegnola, Santiago Baiocchi y Malena Alonso Decotto. 7ºgrado A, escuela Dante Alighieri

QUEMAR ETAPAS

Últimamente en nuestra sociedad es muy común escuchar la frase "quemar etapas" que generalmente se aplica a los adolescentes cuando éstos realizan acciones propias de los adultos. Así, se ha vuelto habitual ver niños y niñas que actúan como personas mayores, poseen actitudes y conversaciones no correspondientes a su edad. El "ser niño" cada vez es más corto ya que los niños quieren hacerse grandes. Lejos de ser positivo, dado que estos podría demostrar una cierta madurez del mismo, va en contra de su desarrollo social , ya que todo individuo debe "ser niño" para luego transformarse en un adulto coherente. Esto ocurre, según nuestra opinión, porque los niños tenemos acceso, vía internet, a contenidos que no son "aptos para todo público" como suele suceder con algunos videos, películas o en la televisión misma. Asimismo, el ritmo de vida actual hace que los padres permanezcan mucho tiempo fuera del hogar y, por lo tanto, los niños/adolescentes desarrollan roles que no son adecuados a su edad, disponiendo de una libertad excesiva. En resumen, debemos intentar reflexionar sobre este proceso, el cual debe ocurrir paulatinamente, para aprovechar al máximo cada etapa, ya que todas son importantes para desarrollarnos emocionalmente.

Isabella Piemonte, María Sofía Spino, Julia Pellejero, Sebastián Lodi, Iago Ciambotti, 7DEGREE_SYMBOLgrado A, escuela Dante Alighieri

EL BULLING Y LA FALTA DE VALORES

El bullying se convirtió en algo frecuente, ya que cada vez hay mas casos reportados, por lo que los maestros deben saber cómo trabajar este tema , pero ¿Qué tan efectivos son sus charlas o intentos por solucionar las cosas? ¿Cómo trabajan con estos problemas? Según algunos docentes la forma de tratar estos casos es hablando con la víctima, el o los agresores y con sus respectivas familias. Además de organizar actividades y charlas donde se transmita el respeto mutuo, la empatia y las libertades personales, aunque lamentablemente, no siempre da resultados, ya sea porque los padres no colaboran, los maestros no ayudan o simplemente los chicos no demuestran interés en colaborar. Nosotros creemos que lo que se necesita para acabar con esto es el compromiso de todos para realizar cambios profundos en la escala de valores de la sociedad.

Agustín Bonilla Sabbag, Ema Petrini, Julián Bulleri, Victoria García Arocena, Isidro Azorin

7DEGREE_SYMBOL grado B, escuela Dante Alghieri