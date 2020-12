Así se acordó durante una reunión que mantuvieron este miércoles por la tarde la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, con los directivos del Consorcio de Exportadores ABC, que concentra el 80 por ciento del mercado local de carnes, se informó oficialmente.

De acuerdo con lo definido este miércoles, el kilo de asado de tira se venderá a 349 pesos, el de vacío a 459 pesos y el de matambre a 479 pesos, lo que representa una rebaja de entre 25 y 30 por ciento sobre los valores vigentes en el mercado.

Ante esto, García aclaró que los cortes a precios accesibles "no van a estar disponibles en las carnicerías" de Rosario. Y enseguida agregó: "Esto es algo que se repite. Con este gobierno, con el anterior....".

No obstante, aseguró que este acuerdo "no va a impactar" en las carnicerías de la ciudad. En ese sentido argumentó que "los cortes no van a alcanzar para atender todo el mercado. Son el saldo de las exportaciones. Ponen a disposición lo que les quedó del 20 por ciento de lo que se exporta".

"Los tienen congelados y ahora se golpean el pecho y sacan unos cortes más baratos. Es un negocio para los grandes exportadores y dueños de los supermercados", agregó y enfatizó "es un negocio para ellos"

El titular de la Sociedad de Carniceros de Rosario no dudó en asegurar que "es un negocio de cuatro vivos. A nosotros no nos afecta. Pero lo lamentable es que el gobierno promociona esto".

Por último, enfatizó que "esto no es positivo" porque "estamos en un momento en el que se pide distanciamiento por la pandemia, y esto va a generar que la gente se amontone en los supermercados".