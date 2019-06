La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) les remitió para su análisis a todas sus entidades integrantes una paquete de medidas que impulsa la Defensoría del Pueblo de Santa Fe para mitigar las dificultades que están enfrentando para pagar las cuotas quienes tomaron créditos UVA. Entre esas propuestas se incluye la "morigeración al máximo posible de la tasa de interés que percibe la entidad financiera otorgante del crédito por sobre el incremento que tiene el UVA por inflación".

Las propuestas surgieron de manera consensuada por los defensores del Pueblo y hace alumnos días el ombudsman santafesino, Raúl Lamberto, había remitido las mismas a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) y a la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

En tal sentido, el presidente de ABA, Claudio Cesario, le comunicó que esas propuestas fueron remitidas a todas las entidades que aglutina esa institución.

El paquete de medidas sugiere en primer lugar la "morigeración al máximo posible de la tasa de interés que percibe la entidad financiera otorgante del crédito por sobre el incremento que tiene el UVA por inflación".

También se exhorta a las entidades a "permitir reducciones de accesorios a cuotas, tales como no obstaculizar el contratar seguros a menor valor en caso de los obligatorios, o la eliminación de otros productos bancarios no necesarios y que fueran originariamente contratados".

Insta además a las autoridades nacionales y a las entidades bancarias a "evitar intimaciones a los deudores conminando a prorrogar plazos o renunciar a esa posibilidad establecida legalmente". Y propone "permitir a cada tomador de crédito, en forma voluntaria e individual, que reduzca la cantidad de UVA que abona mensualmente, producto de comparar la relación de ingresos actuales con la históricamente vigente al momento del tomar el crédito, hasta encontrar el equilibrio inicial".

El objetivo de la Defensoría es que las entidades bancarias permitan la continuidad del crédito sin perjudicar aún más la situación de quienes con esfuerzo pudieron acceder a un modo de alcanzar el sueño de la vivienda propia.

A fines de mayo, los damnificados por el aumento excesivo de las cuotas de este tipo de créditos habían expuesto su preocupación en el marco de una audiencia pública que se desarrollo en el Concejo Municipal.

Si bien no hay estadísticas oficiales, en Rosario los afectados por los créditos UVA, relacionados a los índices de inflación, rondan los 8.500. Mientras que en toda la provincia podrían llegar a 20 mil.

Referentes de una agrupación de autoconvocados no dudaron en remarcar que, desde que estos créditos surgieron, en abril de 2016, hasta hoy, se verificó "un incremento del 155 por ciento, tanto de las cuotas como del capital".

El proceso inflacionario y el movimiento del dólar generaron un escenario de apremiante desestabilización. "Los valores de las cuotas se fueron por las nubes y no tenemos capacidad económica para hacerle frente a estos incrementos. Esto se fue afuera de nuestro alcance", habían remarcado ante los concejales durante la audiencia pública.

"Hay situaciones que son dramáticas. Porque hay gente que tiene afectado hasta el 70 por ciento de su ingreso familiar a la cuota del UVA. Esos son casos extremos y se repiten por muchos lugares del país. No hay ningún tope a la afectación del ingreso familiar, y eso dejó a mucha gente muy complicada para pagar", había resaltado uno de los portavoces del grupo de autoconvocados, Diego González.

Entre los damnificados hay mucho temor a las ejecuciones. "La situación económica del país pone en riesgo todo. Las ejecuciones son rápidas. Sabemos que hay carpetas que están listas para pasar a ejecución, pero la orden del gobierno es que todavía no se manden. Pero estamos muy angustiados porque no sabemos qué va a pasar. Y no hay regulación que atienda este tema", puntualizó González.

Ahora, la intervención de la Defensoría del Pueblo ante los bancos podría morigerar esta situación.

