Las feministas



No todas las mujeres somos iguales. Esas chicas que hacen desastres no me representan y me dan vergüenza. Pienso que las feministas que luchan por nuestros derechos también sienten esa vergüenza. Y me pregunto ¿Qué necesidad hay de resolver las disputas arruinando la ciudad? Me gustaría saber qué piensa una feminista que hace eso. Es horrible ver cómo lastiman a los demás. Para mí eso no es luchar por todas. ¿Así quieren que los otros nos respeten? Esas actitudes nos hacen quedar como chicas salvajes, irrespetuosa y desubicadas.

Génesis Isaurralde,

1° año, escuela

Nuestra Señora de Luján





Por la ley de adopción

Mi nombre es Lucía Senone Mercalli, tengo 12 años y soy adoptada. Quiero pedirles que se ocupen de la ley de adopción, para que mas chicos y adultos puedan formar familias del corazón y ser felices como nosotros.Lucía Senone MercalliEl amor adolescentes no es como los de antes... Ahora todo se enfocan en el físico, y no en los sentimientos. Antes se fijaban en cómo era la persona. Pero, todo cambió. Me pregunto por qué no volvemos a ser como antes. ¿Por qué ya ni hablamos cuando nos juntamos y estamos con el celular?Delfina Mineur1° año, escuela Nuestra Señora de LujánSomos chicos del Instituto de Educación Integral Particular N°1396 Nuevo Siglo, ubicado en zona norte, que una tarde de primavera estamos trabajando juntos con los maestros, compañeros y amigos en horas de jornada extendida. Les contamos que nuestra escuela tiene hermosos murales en sus patios, y allí pasamos momentos donde aprendemos, estudiamos y compartimos recreos y juego. Desde la mañana temprano hasta horas de la tarde aprendemos inglés, arte, expresión corporal y las seños nos ayudan cada día.Alumnos escuela Nuevo Siglo, Nº 1396.El bullyng no produce solo por daños verbales y físicos, sino también por agresiones a través de las redes sociales. Este otro aspecto del bullyng es conocido como ciberbullyn. Este refleja los cambios que trajo internet en las formas de relacionarse entre las personas. Puede manifestarse de diversas maneras y por Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. También, tiene diversas maneras de generarse, como la provocación para iniciar una pelea en la red, el hostigamiento de forma despectiva, con contenido amenazante, o incluso la denigración, es decir, acciones con la intención de hacer quedar mal a una persona. En mi opinión personal, el ciberbullyng es una práctica que no solo puede causar daños psicológicos sino que también puede inducir al suicido a las personas que lo sufren. Es algo que no debería darse y todos deberíamos hacer algo para prevenirlo y cambiar esa situación social que tanto nos perjudica.Emanuel Li Brandon, 1º año. escuela Nuestra Señora de LujánNos dirigimos a ustedes para hablarles sobre la inseguridad en la ciudad de Rosario. Las que escriben esta carta son dos chicas de 14 años que pedimos al gobierno que solucione este problema ya que muchas mujeres, incluidas nosotras, tenemos miedo a que nos pase algo al andar por la calle solas. Y no se puede vivir así, con el temor de que nos roben o seamos víctima de abuso. Todas nosotras tenemos que estar acompañadas por un adulto, ya que con él nos sentimos más seguras. Pero así no se puede disfrutar de la vida. Así que le pedimos a los que nos representan que debatan este tema para que podamos tener un futuro sin temor y con mucha paz y alegría.Pilar Urquiza y Lucía Palacios 1° año, escuela Nuestra Señora de LujánÚltimamente muchos hablan del aborto. El hecho de ver que muchas chicas están a favor nos da mucha pena. Nosotras estamos en contra en contra, porque matar a un bebé inocente por tu propia inseguridad es una tristeza. Esos bebés tienen el mismo sentimiento que vos. Si tu madre hubiera pensado lo mismo, hoy en día no estarías disfrutando de la vida. Sabemos que no podemos cambiar la opinión de quienes piensan distinto, pero nos gustaría que al menos dejen de llamarle “cosa” o “feto” al bebé que están en la panza de la mamá, ya que es un ser vivo al igual que nosotros y si tú le llamas una “cosa” a un bebé eso quiere decir que tú también fuiste eso. Si se tratara de un caso de violación, nos gustaría que lo dieran en adopción para que ese bebé pueda vivir con personas que no pueden tener hijos y también tenga una vida mucho mejor con esa pareja que sufre mucho por conseguir un bebé y no lo puede conseguir.Sol Sutta y Delfina de la Iglesia 1° año escuela Nuestra Señora de LujánLa música es algo que agradezco que exista, ya que es capaz de decir con melodía lo que una persona puede llegar a sentir, o simplemente lo que no puede expresar con palabras. Algunas canciones tienen una letra que te hace pensar y reflexionar sobre la vida, una de ellas, por ejemplo, es el rap “La bella y la Bestia” de Porta que trata sobre el maltrato hacia las mujeres; otra, también, es “Ojalá” de Beret que habla sobre las cosas de la vida. La música hasta hoy en día está algo “pegada” a la realidad y no sacan la letra de un mundo de fantasía, ese el tipo de música que en verdad vale la pena.Brenda Capriccioni 1° año, escuela Nuestra Señora de LujánPara comenzar tenemos que saber que esto comenzó en el año 2015 por la votación de personas y salió el presidente Mauricio Macri. La gente bailaba, pero se va dejando a un país endeudado algo que la gente no iba a saberlo. El primer día nos comentó que iba a mejorar mucho nuestro país pero la cosa no salió así como esperábamos o como esperaba él. Llegó el año 2016 con aumentos de precios y se disminuyeron los salarios, pero Macri lo hizo por un bien mayor: recuperar toda la plata que se llevo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su anterior mandato. En 2017 los precios siguieron aumentando mucho más que antes y se le sumaron impuestos muy caros y algunas empresas terminaron quebrando. Llegamos al final del 2018 y vemos actos de vandalismo, violencia de género, abortos, impuestos caros, trabajo que no ganancia y billetes extranjeros que suben hasta el 45% y 48%. Me pregunto ¿quién cambiará este país?Uriel Vilar 1° año , escuela Nuestra Señora de Luján