En un acto austero y marcado por las medidas de distanciamiento debido a la pandemia, el gobernador Omar Perotti tomó ayer promesa a la bandera en el propileo del Monumento Nacional a la enseña patria a los alumnos de 4º grado de siete escuelas primarias de la provincia, que a la distancia y desde sus lugares de residencia lanzaron un "sí juro" virtual a través de tres pantallas dispuestas en ese espacio emblemático de la ciudad.

Las serie de actividades previstas en el marco de los festejos por el Día de la Bandera, en conmemoración de los 200 años de la muerte de su creador, Manuel Belgrano (20 de junio de 1820), tuvo ayer al mediodía un anticipo de lo que serán los festejos centrales a partir de las 9 de hoy (ver aparte).

Con un protocolo restringido y riguroso, algunas sillas para los medios, sin invitados ni público, Perotti atravesó el Pasaje Juramento, al filo de las 13, acompañado del intendente Pablo Javkin, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, la ministra de Educación, Adriana Cantero, el ministro de Cultura, Jorge Llonch, y la titular del área municipal, Carina Cabo.

Los seis funcionarios, con tapabocas y respetando el distanciamiento, se dispusieron frente a la llama votiva. Con acordes del Coro Polifónico Municipal y la Orquesta Polifónica provincial, en primer término se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Luego tomó la palabra el intendente Javkin, mientras las tres pantallas gigantes dispuestas en el recinto transmitían los rostros de los alumnos de 4º grado de escuelas de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y Las Parejas.

En dos minutos, y con un discurso dirigido principalmente a los niños, Javkin resaltó: "Es un año particular. El homenaje tiene otra forma, pero no pierde la esencia ni el valor que en el corazón nos mueve. Muchos de ustedes van a estar conectados para prometer a la bandera. En cada uno hay un Manuel (Belgrano) y una Catalina (Echevarría), que no sólo nos dejaron el legado en un pedazo de tela celeste y blanco, sino de trabajar juntos".

En clara alusión al contexto de la pandemia, el titular del Palacio de los Leones indicó que este año "el compromiso fue cuidarnos. Y el de ustedes ayudar a que nos cuidemos los más grandes. Si seguimos haciéndolo bien, el año que viene este acto no será de esta manera, sino que volveremos a ver el Monumento lleno de chicos, y la bandera más grande del mundo llevada por miles de rosarinos y rosarinas".

La ministra Cantero también le habló a los alumnos. "Aún estando a la distancia, están juntos con sus corazones. Estamos armando una cadenas de corazones de niños que laten al mismo tiempo en la provincia en un día que debe ser de fiesta. Estamos de fiesta porque prometer es un gesto importante, es comprometerse a recibir la posta de un grande como Belgrano, en sus sueños, en su capacidad de lucha, en su generocidad, en su entrega, para dejarnos una patria libre".

Catalina y Manuel

La impronta histórica y simbólica estuvo dada por las presencia de dos actores que representaron a Belgrano y a Catalina, la vecina que por orden de prócer coció la bandera durante cinco días hasta que Cosme Maciel la izó por primera vez en la barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.

Con la bandera reposada sobre sus antebrazos, Belgrano se dirigió a los niños, recordó el momento su llegada con el ejercito "a la capilla del Rosario de los Arroyos, porque así se llamaba esta ciudad" para "luchar por la libertad de estas tierras", y para impedir "que entraran barcos enemigos".

"Nuestros solados luchaban con una bandera que no era propia, era la de nuestros enemigos", recordó Belgrano en un dialogo con Catalina. La mujer contó que se "empezó a soñar con nuestra bandera. Se debatió un largo rato sobre cómo debían estar las franjas, si horizontales o verticales. Sugerí que horizontales, porque estarían más acorde con nuestra lucha".

Belgrano recordó el momento en que ordenó la creación de la enseña patria, cuando mandó a izarla por primera vez y los instantes posteriores de su gesta. "Recuerden que prometer es decir toda la verdad con el corazón, por eso niños y niñas, prepárense para la promesa".

Promesa virtual

Tras la emotiva puesta en escena, el gobernador Perotti se encargó de las palabras previas, a través de las cuales recalcó el cuidado para prevenir el coronavirus. "Estamos haciendo la promesa en este lugar simbólico, que ha protagonizo muchos momentos de nuestra historia, y hoy nuestra promesa virtual, en el año de Belgrano, conectados los niños y niñas de 4º grado".

"Cumpliendo las distancias nos estamos cuidando. Estando lejos, estamos cerca, juntos en una promesa. Enfrentamos este tiempo con distintos puntos de partida, por eso necesitamos más que nunca de la solidaridad para construir el camino de la Justicia, una patria justa. Nadie se salva solo, es juntos, es por todos y con todos y todas", remarcó Perotti.

Con consignas dirigidas a los alumnos, Perotti les dijo: "Ustedes nos enseñan todos los días a construir el futuro. Han sido héroes y heroínas de la solidaridad, cumpliendo el aislamiento, el distanciamiento, ayudando en su casa, en la educación a distancia. La patria es nuestra casa, nuestra tierra, los ríos, el suelo, la diversidad, nuestra gente. Soñamos con esa patria justa, libre y soberana, que abrigue a todas y todos, como soñó Belgrano".

"Frente al río Paraná y sus islas, uno de los humedales más importantes, preservando el ambiente la diversidad y el paisaje, aportando al desarrollo sostenible para quienes los habitamos hoy y las generaciones futuras. En este mismo lugar en esta mismas barrancas, Manuel Belgrano ejemplo de patriotismo y humildad nos legó una bandera que nos une", remarcó.

"Alumnos y alumnas de 4º grado de la invencible provincia de Santa Fe ¿prometen cuidar, amar y defender a la bandera de la patria?, preguntó el gobernador. "Si prometo", exclamaron al unísono los niños a través de las pantallas. "Viva la patria", cerró Belgrano la ceremonia. El designio de los tiempos quiso que un momento tan esperado y especial lo expresaran a través de una pantalla.